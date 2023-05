JLo enseña a usar blusa de transparencias con falda lápiz para lucir elegante

Jennifer López se ha convertido en la sensación de la semana, pues mientras el lunes sorprendió con uno de sus mejores looks para la Met Gala, los días siguientes se ha robado todos los reflectores por dejar en claro que su estilo siempre será el más elegante sin importar si lleva camisas de cuello y botones u otras tendencias de la temporada. Tan sólo este miércoles demostró que la combinación perfecta para conseguir un outfit que mantenga ese toque chic es una falda lápiz y una blusa de transparencias.

Esta mañana la cantante y actriz compartió una sesión de fotos con la que derrochó estilo desde los foros de "Today Show", un programa en el que estuvo como invitada y no desaprovechó para demostrar que una prenda clásica como es el caso de la falda lápiz, siempre se puede combinar con las mejores tendencias del momento, es decir, las transparencias. De esta forma, JLo no sólo se convirtió en la mejor vestida, sino que también les enseñó a lucir elegante a las mujeres de más de 50 años, ¿le robarías el look?

A través de su cuenta de Instagram, JLo dio todos los detalles de su nueva cátedra de moda en la que más allá de las prendas, dejó en claro que los colores más brillantes serán tendencia este verano y que la mejor forma de lucirlos es con un look monocromático. Si en las últimas semanas colores como el naranja, rojo y azul eléctrico demostraron ser los favoritos de la temporada, ahora la intérprete de "On the floor" trajo a la lista el tono menta para brillar como nunca y resaltar las pieles latinas.

Para la ocasión, la famosa de 53 decidió llevar el color menta de pies a cabeza hasta lograr el look más fresco de la temporada y para lograrlo apostó por una blusa de transparencias que también destaca por un escote en "V" y unas mangas de globo con las que el glamur se hace más que presente gracias al tul de la prenda. Asimismo, con esta sola pieza demostró que vejar ver la piel de una forma delicada no sólo es una de las tendencias preferidas del momento, pues también adelantó el regreso de los diseños oversize que con unos cuantos trucos de estilismo lucen elegantes.

Es por ello que en su look también destaca una falda lápiz en la que contrasta lo anterior con un diseño entallado y tan popular por conseguir un efecto curvilíneo en la figura gracias a acentuar la cadera y una cintura pequeña que se logra con el tiro alto de la prenda; mientras que en la caída, un estilo más ajustado ayuda a conseguir un efecto alargador en todo el cuerpo. De acuerdo con JLo, todo esto y un largo por debajo de las rodillas resulta magnífico para presumir la elegancia, aunque el color menta ayuda a recuperar ese estilo divertido y que rejuvenece después de los 50 años.

Una combinación tan icónica como esta es lo que por década ha llevado a la actriz de "Bodas de plomo" a ser considerada como la fashion icon más importante de todo el mundo y que inspira a millones de mujeres jóvenes y maduras. Por supuesto, una falda lápiz y las transparencias de su blusa oversize no son las únicas que se roban la atención, ya que el resto de la imagen también tiene un espacio importante y entre los detalles que nadie se debe de perder este verano también destaca que:

Las sandalias de tacón y transparentes serán tendencia

Un maquillaje natural y que resalte los ojos es perfecto para derrochar elegancia

Los recogidos como chongos son ideales para looks en los que las prendas son las protagonistas

Joyas discretas siempre elevan el outfit como pueden ser los aretes y anillos

