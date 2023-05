Nailea Norvind se suma a la tendencia del traje de baño negro, ideal después de los 50 años

¿Tienes más de 50 años y no sabes cómo lucirte en tus próxima vacaciones en la playa?, si la respuesta es sí, tienes que dejar de preocuparte, pues Nailea Norvind acaba de sorprender con una nueva cátedra de moda con la que demostró que un traje de baño negro y de dos piezas no puede faltar en la maleta. La razón de ello es que es la apuesta ideal para resaltar la figura y además lucir elegante mientras se disfruta del mar, alberca o de los rayos del sol.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una sesión de fotos en las que además de demostrar que los 50 años son los nuevos 20 y que son perfectos para sumarse a una tendencia como los bañadores más chic, también presumió su pasión por el yoga. Y es que desde la playa puso a prueba esta disciplina en la que es experta y no dudó en presumir su flexibilidad con arriesgadas posiciones con las que conquistó Instagram, además que se sumó a la lista de famosas, como Salma Hayek, que se mantienen en forma con este tipo de ejercicio.

¿Cómo usar un bikini negro después de los 50?, Nailea Norvind da la muestra

De acuerdo con la actriz de 53 años, el truco para lucir un traje de baño en color negro, es decir, la tendencia del próximo verano, hace falta la seguridad, además de pequeños detalles en el bañador que pueden ayudar a lucir preciosa, a la moda y con una imagen en la que no se descuide lo elegante ni ese toque juvenil y fresco. Es por ello que apostó por el clásico y tradicional corte triangular que pueden usar mujeres de todas las edades.

Para ello, un top triangular y con escote en "V" resulta la apuesta perfecta; sin embargo, para conseguir el bronceado perfecto y que tanto se desea en la temporada, no pueden faltar detalles como cintas delgadas para atar por detrás del cuello y la espalda y que permitan que los rayos del sol impacten hasta conseguir una piel morena uniforme. Cabe destacar que este truco es el más chic que se puede llevar para presumir la figura gracias a un sorprendente escote en la espalda.

Asimismo, Nailea Norvind demostró que un truco que no se debe de olvidar es que no sólo las más jóvenes pueden sumarse a tendencias como un bikini de tiro bajo, pues incluso se puede lucir a los 50 o más años para presumir la figura y demostrar que un vientre plano y abdomen marcado también son posibles en las mujeres maduras. Es por ello que para complementar su look playero apostó por este estilo que además se complementa con los icónicos lazos a los costados de la cadera para lucir chic.

Finalmente, la actriz de "Vencer la ausencia" demostró que un traje de baño por sí solo no es el más elegante del verano y que una forma de llevarlo de la forma más glamurosa es en un diseño bicolor y minimalista, pues las orillas del bañador destacan por un color blanco que le da el último toque a la imagen. Por supuesto, el contraste de tonalidades lo termina de hacer la apuesta perfecta para derrochar estilo en los próximos meses.

Nailea Norvind cuida su figura gracias al yoga

Además de sorprender con el traje de baño ideal para la próxima temporada vacacional, la actriz demostró que el yoga es la mejor disciplina para cuidar la figura gracias a que da mucha fuerza y flexibilidad en el cuerpo entero. Así lo ha demostrado en múltiples ocasiones en las que ha presumido las posturas más arriesgadas y en las que el equilibrio es indispensable para lograr cada posición.

Por supuesto, sus fotos posando desde la playa no son las únicas con las que Nailea Norvind ha causado sensación, pues además de su cuenta oficial de Instagram, cuenta con un segundo perfil dedicado a las razones por las cuales practicar yoga y desde donde en leggings y top presume su fuerza, equilibrio y disciplina.

"Buscaré compartirles mi amor a la vida. Contagiarles, si es posible, el sabor de vivir bajo la primicia del respeto a nuestra madre naturaleza y el respeto que nos debemos procurar a nosotros mismos. Cuidemos nuestro santuario. Me emociona que me acompañen en esta búsqueda en donde no hay dogmas ni juicios. En donde te invito sientas la libertad de ser. Jivamukti es la escuela en donde yo me preparé para este camino de sabiduría interior. Jivamukta es ¡El ser liberado'", escribió en su primera publicación.

