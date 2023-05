Sofia Richie: 3 looks en traje de baño para llevar el estilo "old money" a la playa

En redes sociales no se deja de hablar del famoso estilo "old money" con el que no sólo se consigue un estilo cómodo y elegante con colores claros, sino que es perfecto para conquistar el próximo verano; sin embargo, hablar de esta estética implica muchos detalles como conseguir un look de "lujo silencioso" gracias a las características anteriores, pero también al llevar marcas de lujo. Por supuesto, la tendencia del momento tiene un rostro que lo representa a la perfección y es el de Sofia Richie, quien después de su boda y luna de miel en la playa ha dado con los looks perfectos para lucirse en traje de baño.

Así que si en la próxima temporada vacacional quieres sumarte al estilo "old money" que ya es la sensación del momento, no dudes en tomar inspiración de los looks en traje de baño de Sofia Richie, ya que para lucir icónica no sólo hay que recurrir a las marcas de lujo, sino saber qué prendas y diseños elegir. Todo esto lo demostró la influencer hace unos días al incluso vestir un bañador de dos piezas con las tendencias del verano como son las prendas de crochet y transparencias. ¿Le robarías su outfits de playa?

Con 24 años de edad Sofia Richie es la mejor vestida del verano

El truco al que recurre la hija menor del cantante Lionel Richie es elegir las prendas que denoten elegancia, además de lucirlas en colores neutros como el blanco, negro, gris, café o tonos tierra; mientras que cuando lleva toques de color, lo hace en tonos pastel para así mantener una imagen muy armónica. Por otro lado, los accesorios y prendas extras no pueden faltar para completar el look tal y como lo demostró al combinar un bikini lila con pantalones holgados de lino.

En cuanto al estilo del cabello, Sofia Richie ha dejado en claro en más de una ocasión que los recogidos son piezas clave para dar con el estilo "old money", ya que también permiten presumir una imagen chic que, en su caso, combina con un estilo desenfadado al llevar una pinza para el pelo a juego con el bañador.

Sofia Richie en bikini negro y un look total withe

Tras su boda con Elliot Grainge, Sofia Richie sorprendió con un look perfecto para lucir elegante y fresca durante un viaje a la playa y es que aunque los protagonistas son unos pantalones blancos combinados con una blusa de un solo hombro y detalles de flores, por debajo destaca un traje de baño en color negro y de dos piezas con el que posó desde la orilla del mar y en compañía de su esposo.

Cabe destacar que además de los complementos que ya mencionamos, la modelo también ha dejado en claro que en su estilo relajado, moderno y chic, las sandalias planas tienen un protagonismo importante, en especial por darle el último toque de frescura a su imagen. ¿Le robarías este outfit?, así no perderás el glamur a lo largo del día y estarás lista para disfrutar del mar en cualquier momento y si quieres lucir otras tendencias antes de nadar puedes lucir una falda de crochet y flecos.

Sofia Richie se suma a la tendencia de las transparencias desde la playa

Finalmente, uno de los looks más icónicos para lucir un traje de baño y lucir "old money" es apostar por un conjunto de pantalón ancho y kimono, ambos con transparencias y en tonos tierra para lucir un outfit monocromático; mientras que para darle un toque más llamativo al bañador, se puede apostar por un diseño en color gris que resalte más. La mejor parte de esta combinación es que es perfecta para mantener un estilo arreglado y fresco aún si todo el cuerpo, a excepción del abdomen, está cubierto.

