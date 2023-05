¡Olvídate de los glúteos "caídos"!, este es el ejercicio con el que Georgina Rodríguez moldea su figura

Georgina Rodríguez se ha convertido en la famosa más importante a nivel mundial y es que su presencia ya no sólo domina en los países de habla hispana, sino también en lugares como Arabia Saudita, a donde se mudó junto a sus hijos como una muestra de apoyo a su novio, Cristiano Ronaldo. La popularidad de la modelo y empresaria aumentó tanto que no sólo millones de personas ven su vida llena de lujos en su reality con Netflix, sino que también la siguen en los eventos donde presume los looks más bonitos y en los momentos más íntimos, como cuando hace ejercicio para no perder la figura.

En más de una ocasión Georgina Rodríguez ha dado algunos detalles de su rutina de entrenamiento y si algo podemos afirmar es que es muy variada y con ejercicios de fuerza y resistencia, pero también con deportes como el boxeo, una tendencia que es perfecta para mantener unos brazos firmes y que incluso la reina Letizia practica para presumir vestidos sin magnas. Por supuesto, no todo se centra en evitar las famosas "alas de murciélago" y eso lo sabe mejor que nadie la oriunda de Jaca, España, quien incluso ha compartido el truco más efectivo para combatir los glúteos "caídos".

Como te hemos contado en más de una ocasión, con el paso del tiempo la piel va perdiendo elasticidad y firmeza, eso aunado a la gravedad ocasiona que muchas partes del cuerpo se vean afectadas hasta el punto de verse flácidas; uno de los principales casos son precisamente los glúteos que por pasar mucho tiempo sentada o de pie, además de no mantenerlos activos puede jugar en nuestra contra. Afortunadamente una pequeña rutina de no más de 15 minutos diarios puede revertir los efectos para así presumir un trasero duro, elevado y así ser la envidia de todo el mundo.

Mar de Regil tiene el ejercicio ideal para tonificar el abdomen y presumir un vientre plano

¿Tienes alas de murciélago? Tania Rincón enseña el ejercicio más efectivo para unos brazos firmes

¿Qué ejercicio practica Georgina Rodríguez?, así de fácil puedes presumir la figura perfecta

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella mundial suele compartir algunos de sus secretos mejor guardados y en lo que respecta al entrenamiento ha demostrado que no sólo en box es perfecto para lucir una figura de envidia, pues una silueta con forma de reloj de arena es fácil de trabajar, incluso después de un embarazo. Y es que el año pasado, a pocas semanas de dar a luz a sus gemelos, la novia de CR7 ya se dejaba ver con los pequeños cambios en su silueta.

Es por ello que te compartimos todos los detalles de su efectivo entrenamiento en el que si bien todo el cuerpo se ve involucrado, está pensado para lucir unos glúteos firmes y trabajados sólo con ejercicio. ¿Lo pones a prueba?, el truco está en que cada ejercicio se realice con 16 repeticiones y 4 sets, además que las primerizas pueden iniciar sin más que el propio peso de sus cuerpos y las más avanzadas pueden usar polainas de 2 Kg en los tobillos al estilo de Georgina.

No olvides que también puedes completar el entrenamiento con desplantes con la pierna elevada e incluso agregar peso para cargar con las manos, pues de esta forma no sólo trabajaras los glúteos, sino también las piernas y el equilibrio, además que te ayudará a conseguir una silueta más torneada gracias al esfuerzo de las piernas.

Sentadillas

Para olvidarse de los glúteos caídos hay que empezar con un set de sentadillas, pero no de la forma completa, sino en la que se trabajan los rebotes mientras que las piernas se mantienen flexionadas y la espalda ligeramente inclinada hacia enfrente para mantener equilibrio y con los brazos enfrente del pecho,

Sentadillas con saltos

Tras terminar con los cuatro sets anteriores hay que iniciar con las sentadillas con salto para las que es necesario pasar de la postura anterior al cuerpo totalmente estirado en el aire; una vez que los pies caen al piso solamente hay que volver a la posición de sentadilla y continuar hasta completar la rutina. Como te adelantábamos, las más avanzadas en el mundo fit, pueden agregar peso en las piernas para notar resultados más efectivos tanto en las piernas como en los glúteos.

Otro de los ejercicios que practica Georgina Rodríguez es el iniciar en la posición de sentadilla y con cada salto abrir las piernas a su máximo, realizar la sentadilla, volver a saltar y regresar al ancho habitual de este ejercicio. Lo siguiente es mantener el ritmo para intercalar correctamente y así notar resultados rápidamente. Así que si quieres lucir una figura como la de la modelo no dudes en poner en práctica este pequeño entrenamiento que se puede hacer desde casa.

SIGUE LEYENDO

Grettell Valdez: este es el ejercicio para tonificar las piernas y levantar los glúteos

Despídete para siempre de los "rollitos" de la espalda con estos dos ejercicios

Salma Hayek: este es el ejercicio con el que mantiene un vientre plano