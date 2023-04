Cristiano Ronaldo pone fin a los rumores de separación con Georgina Rodríguez, ¿más enamorados que nunca?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más mediáticas e importantes de los últimos años y es que desde que la oriunda de Jaca, España, flechó a uno de los mejores futbolistas del mundo, su amor ha acaparado la atención de todos, en especial por su peculiar historia de amor en la que ella era una vendedora de una marca de lujo hasta que en una visita a la tienda, CR7 se enamoró de ella. Su relación ha escalado a todo tipo de niveles, convirtiendo a la modelo no sólo en el rostro de muchas marcas, sino también de su propio reality show en el que presume todo tipo de lujos y algunos de los momentos más íntimos en familia.

Sin embargo, lo que para muchos parece una historia de amor sacada de una película podría estar llegando a su fin o al menos así se ha hecho creer en los últimos días, pues algunos medios de Portugal han informado que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están enfrentándose a una fuerte "crisis de pareja", algo que ha encendido las alarmas entre sus fanáticos, quienes señalan que la principal razón de sus diferencias sería la extravagante y lujosa vida que persigue la también empresaria. Pues además de algunos gastos descomunales que se observan en la serie de la española, también está su reciente mudanza a Arabia Saudita, donde el futbolista se unió a Al-Nassr F.C y que conlleva también a una vida con muchos gastos.

A pesar de esta supuesta crisis amorosa por los gastos excesivos de la madre de familia, CR7 decidió romper el silencio y demostrar que él y su novia, con quien no ha llegado al altar, están más enamorados que nunca, poniendo así fin a todas las especulaciones sobre su relación. Pues si algo se pudo ver en "Soy Georgina" es que la muerte de uno de sus gemelos los unió más fuerte que nunca y a más de un año del trágico momento para la familia, estos rumores se quedaron sólo en eso.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?, así reiteró su amor por Georgina

Por medio de su cuenta de Instagram, el delantero de la Liga Profesional Saudí compartió una foto con la que presumió su amor por su novia y la madre de sus hijos, además que recurrió a un contundente mensaje con el que dejó en claro que ni las especulaciones ni rumores son impedimento para disfrutar de su mejor momento. "Salud por el amor", escribió Cristiano Ronaldo en redes sociales.

El mensaje no viene solo, pues para la ocasión también compartió una foto junto a Georgina Rodríguez en la que ambos están increíblemente juntos y con miradas de enamorados mientras sostienen sus copas para el brindis y terminan el momento con un romántico beso. La publicación rápidamente causó sensación en redes sociales con más de 5 millones de me gustas; mientras que sus fans no dudaron en aplaudir la respuesta del futbolista.

Esta no es la primera vez que la pareja reacciona a las acusaciones de ruptura, mismas a las que se enfrentan con frecuencia, pues esta misma semana la estrella de "Soy Georgina" sorprendió en sus historias de Instagram con un mensaje en el que dejó claro que lo que se dice de su relación es mentira. Para acompañar una foto la modelo puso la canción "Si yo muero" de Romeo Santos y la letra que seleccionó fue tomada como una respuesta para muchos.

"El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree", se leía en la historia de Georgina Rodríguez.

¿De dónde surgieron los rumores de "crisis" de pareja?

Todo inició cuando el periodista Daniel Nascimento compartió que "fuentes cercanas" le habían confirmado que la pareja más mediática del momento estaba enfrentándose a una fuerte crisis de la que incluso se puso sobre la mesa la posibilidad de una separación, esto supuestamente porque Cristiano Ronaldo no está feliz con la situación a la que se tiene que enfrentar todos los días con Georgina, quien aparentemente sólo está gastando su fortuna.

"Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia empieza a no hacerle gracia", comentó el periodista. "Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita, se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada", dijo.

SIGUE LEYENDO

Daniel Bisogno no se guardó nada y así habló de Peso Pluma: "El apocalipsis del arte"

Desde la alberca, Yanet García tiene el bañador más chic de esta temporada

El Capi Pérez defiende al Peso Pluma a capa y espada: "Qué orgullo"

Desde la playa, Maya Karunna confirma el traje de baño más chic de la temporada