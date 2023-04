Georgina Rodríguez reacciona a supuesta crisis de pareja con Cristiano Ronaldo: “El envidioso inventa”

Georgina Rodríguez ha ganado popularidad tras el lanzamiento de su reality en Netflix en el que muestra su lujosa vida junto a Cristiano Ronaldo, aunque recientemente surgieron rumores de una separación a los que la modelo e influencer no dudó en responder con un contundente mensaje compartido en sus redes sociales dejando claro el estado de su relación con el futbolista.

La también empresaria comparte en cada una de sus plataformas y su serie detalles de su vida privada rodeada de lujos y extravagancias, algo que ha logrado dividir opiniones entre aquellos que no dudan en externar su total apoyo y los que la critican por “despilfarrar” fuertes sumas de dinero con la intención de “presumir”, además de la manera en la que supuestamente trata a las personas que la rodean.

Georgina Rodríguez aclara rumores de separación. Foto: IG @georginagio

Es esta la actitud con la que, aseguran, no estaría de acuerdo el jugador del Al-Nassr. Ante lo ocurrido la modelo, de 29 años, reaccionó con un contundente mensaje compartido en sus historias de Instagram para el que usó la canción “Si yo muero” de Romeo Santos que muchos tomaron como una respuesta: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”.

Rumores sobre ruptura

En días recientes el programa portugués “Noche de estrellas” señaló que una fuente cercana a la pareja reveló al periodista Daniel Nascimento que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo estarían a punto de terminar su relación debido a la actitud que ha tenido la modelo y el derroche de dinero que realiza en cada oportunidad.

"Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia”, dijo Nascimento y Leo Caeiro añadió: “Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”.

Al respecto, la modelo Filipa Castro, que es una amiga cercana de Cristiano Ronaldo, aseguró que no existen conflictos entre la pareja: “Puedo afirmar de una fuente cien por ciento fiable que están como siempre. Súper bien. Estas son historias y chismes encargados por gente que no la soporta a ella. Son dos personas que se tienen un amor para dar y regalar”.

