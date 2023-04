El Capi Pérez defiende al Peso Pluma a capa y espada: "Qué orgullo"

Peso Pluma acaba de presentarse en el programa nocturno de Jimmy Fallon en los Estados Unidos, uno de los más vistos de todo el país, y lo hizo en calidad del artista más escuchado en los servicios de streaming en México y todo el mundo, pues está por encima de Miley Cyrus, Shakira, Karol G y Bad Bunny.

Esto abrió un amplio debate en las redes sociales, donde se le consideró como un artista que no debía estar en ese programa debido a la naturaleza de sus canciones, los corridos bélicos, mientras que otros usuarios lo han puesto en el altar del heredero del talento de Valentín Elizalde.

Esto llegó hasta las redes sociales de los personajes másnfamosos o relevantes en la televisión mexicana, quienes abrieron un discutieron ampliamente sus logros, y se mostraron a favor del éxito del jalisciense, incluida la opinión de Capi Pérez, comediante y conductor de tv, quien lo tiene en un altar.

El Capi Pérez aseguró que solamente hay tres razones por las que Peso Pluma ha logrado colarse a lo más escuchado del momento, y ninguna de esas tiene que ver con pagos, con suerte, con su origen, su color de piel, y otras tantas críticas que han saludo en las redes sociales.

“Peso pluma está donde está… 1.- Por su talento. 2.- Por su carisma. 3.- Por todos los artistas del regional mexicano que le han abierto camino a lo largo de la historia. ¡Que perro orgullo!”, escribió el conductor a través de su Twitter oficial, donde las opiniones se dividieron.

Aunque mucha gente piensa como él, fue la mayoría la que llegó hasta su perfil y comenzaron a tirar hate y a insultarlo, pero el Capi no es realmente conocido por contestar a sus distractores, por lo que todos ellos se quedaron hablando a la nada, debatiendo a veces hasta consigo mismos.

Algunos de los comentarios más populares en su contra fueron: "Pero cuál talento? Canta horrible!... carisma???? De dónde??? Y eso NO es regional mexicano"; "solo son modas, artistas de un rato"; ·también por todo el billete que le inyectaron sus padrinos al spotify"; "A ti porque también te gusta esa música corriente y lo crees así, pero no, no es talento, es solo un objeto mediático".

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del cantante y compositor, se ha caracterizado por responder toda clase de insultos en su contra, pero esta vez no ha dedicado ni un minuto de su tiempo para darle una tunda a los haters que aparecieron en el post del comediante.

