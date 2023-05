Tania Rincón impone moda con falda midi al estilo de Barbie

El verano aún no inicia, pero las famosas no dejan de demostrar que el estilo de Barbie será el preferido de la temporada y todo gracias al próximo estreno del live action de la icónica muñeca rubia; sin embargo, desde el mundo de la moda la fiebre por este personaje se ha notado al convertir al color rosa en el gran protagonista del año y que se puede (y debe) de llevar en todo tipo de looks. Aunque existen muchas ideas para sumarse a esta estética, este martes Tania Rincón dio con el outfit perfecto para robarse todas las miradas y coronarse como fashionista.

De acuerdo con la conductora de "Hoy", el único truco que hay que seguir es apostar por los looks total pink, es decir, llevar el color de moda de la cabeza a los pies y sin descuidar las otras tendencias que se verán a lo largo del verano, como es el caso de una falda midi, pero no en el diseño denim que también se ha visto, sino en un estilo más formal que se puede usar todos los días, o bien, para lucir preciosa en un evento como fiestas, bodas o graduaciones. ¿Seguirías sus consejos de moda?

FOTOS de Tania Rincón luciéndose al estilo del Barbiecore

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tania Rincón compartió una foto para presumir el look con el que cautivó desde los foros de Televisa y para ello apostó por una falda midi satinada que sin duda es perfecta para derrochar estilo este verano y agregar variedad a los looks. La razón de ello es que se trata del reemplazo ideal de los vestidos lenceros que se han visto en las últimas semanas, ya que el resultado es igual de elegante y favorecedor para la figura, en especial si se sabe cómo combinarla.

¿Le robarías el look inspirado en Barbie? (Foto: IG @taniarin)

De acuerdo con la lección de moda de la fashionista de 36 años, una falda midi como esta tiene que destacar por un corte entallado y de tiro alto con el cual favorecer la figura, en especial por un fruncido en la zona de la cadera que ayuda a dar volumen y que puede ser la solución ideal para aquellas mujeres con un cuerpo de triángulo invertido. Por otro lado, para jugar con la imagen entre lo juvenil y lo elegante, una abertura lateral es magnífica para darle un toque chic al look, además que resulta moderno y fresco para este verano.

Cabe destacar que para sumarse al estilo de Barbie, las tendencias como una falda midi combinadas con prendas básicas como un top son la apuesta perfecta para lucir sensacional y así lo confirmó Tania Rincón al elegir esta segunda pieza con un escote en "V" y en un color fucsia, otro de los preferidos del año y que se verán mucho a lo largo del verano. De esta forma, la famosa no sólo se sumó al Barbiecore, sino que también presumió todos los resultados de sus intensas rutinas de ejercicio.

Pues quien sigue a la oriunda de Michoacán sabrá que su figura perfecta la ha logrado con el ejercicio, así que un look como este es magnífico para presumir unos brazos fuertes y sin las famosas "alas de murciélago", además de un abdomen de acero y unas piernas torneadas. Y es que con su look, logró dejar a la vista zonas estratégicas que confirman su pasión por el deporte; sin embargo, el adoptar el rosa como el color favorito no es lo único que la colocó en la mira este martes.

Una falda midi es tan versátil que ya no puede faltar en tu clóset. (Foto: IG @taniarin)

Entre los trucos de la conductora para lucir a la moda, pero también con una imagen muy elegante, femenina, juvenil y fresca destacan otras tendencias que nunca faltan durante la temporada de calor y entre ellas destaca el combinar los tonos rosas con otros colores complementarios como el verde en unas delicadas sandalias de tacón y con detalles de rosas sobre el empeine, así como un pedicure en el que un rojo brillante acapara toda la atención. Finalmente, joyas como pulseras y collares le dieron un toque brillante al atuendo.

Aunque la compañera de Galilea Montijo se coronó como la mejor vestida del día, esta no es la primera vez que luce esta falda midi, pues en otras combinaciones ha demostrado lo chic que puede lucir y en sus otras cátedras de moda, dejó en claro que el color rosa también combina con el amarillo. ¿Y tú, qué combinación prefieres?

A sus 36 años, Tania Rincón demuestra que el rosa es el color del momento

Esta no es la primera vez que Tania Rincón se luce con looks inspirados en Barbie, pues en incontables ocasiones ha dejado ver que el rosa es el color del momento y el ideal para usar todos los días, es por ello que recordamos sus mejores outfits para lucir a la moda y en tendencia con las prendas perfectas para sobrevivir al verano. Pues lo ideal en los próximos meses es apostar por piezas frescas y cómodas, además de muy coloridas como:

Tops

Prendas con mucho volumen

Diseños holgados

Detalles como lentejuelas o plumas

Ropa de cuero o látex

No olvides que las sandalias no te pueden faltar este verano, ¡y menos en rosa! (Foto: IG @taniarin)

Aprende a combinar el color de moda con los tonos que lo resaltan. (Foto: IG @taniarin)

Tania Rincón también se ha sumado a otras tendencias como las prendas de crochet. (Foto: IG @taniarin)

