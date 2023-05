María León enseña a llevar sandalias con traje sastre, el look ideal para la oficina

Una de las principales metas para las mujeres es verse bien y al último grito de la moda todo el tiempo, no importa si se trata de un desayuno con amigas o del look ideal para ir a la oficina; sin embargo, conseguirlo puede llegar a ser todo un reto, en especial si se consideran las tendencias que no se deben dejar pasar según la temporada. La buena noticia es que tomar inspiración de las famosas siempre puede ser una salida fácil y si hay alguien que destaca por un estilo variado e icónico esa es María León.

En más de una ocasión, la cantante y actriz nos ha demostrado que tiene el mejor estilo y que construir los atuendos más icónicos no es ningún problema para ella, incluso si se llevan las prendas más básicas del clóset como puede ser un traje sastre. A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "Dime la verdad" demostró que este conjunto combinado con sandalias puede ser la opción perfecta para lucir glamurosa, formal y elegante en la oficina. ¿Le robarías el look?

¿Cómo usar un traje sastre?, María León demuestra que las sandalias son indispensables

De acuerdo con María León, la forma más chic para ir a la oficina está en llevar los básicos que todas las mujeres tienen, pero también mezclarlos con las tendencias de la temporada, en este caso primavera-verano, ya que de esta forma además de lucir a la moda se puede conseguir la combinación ideal para lucir fresca y moderna. Para ello eligió un traje sastre en el color preferido del momento, el azul bebé; mientras que para lucir moderna apostó por un body de transparencias, aunque el toque más icónico lo dieron sus sandalias.

Los looks de oficina no tienen por qué ser aburridos, así puedes agregarles color. (Foto: IG @sargentoleon)

Pro supuesto, merece la pena entrar en los detalles para así robarse todas las miradas y cumplir con el estilo elegante que se necesita para ir a trabajar, en especial si se trata de una mujer líder. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que un color tan brillante como este se debe de lucir de la forma más chic y es por ello que en el traje sastre destaca un pantalón con corte slim que permite una forma ajustada y con efecto alargador en las piernas; mientras que un cinturón del mismo color y de hebilla grande ayuda a marcar una cintura pequeña.

Asimismo, para mantener lo monocromático del look, María León agregó un blazer entallado a su figura y largo para crear más armonía y elegancia en la imagen; un detalle que no puede pasar son las hombreras, una de las tendencias más fuertes de esta temporada y que sin duda se puede llevar a la oficina para causar sensación. Además, esta prenda resulta magnífica para combinar con un body blanco de transparencias como el que presumió la actriz.

Tras tener el look completo basta con agregar el calzado estrella de cada verano: las sandalias. Para ello, la famosa de 37 años eligió un diseño de meter y en color nude, un truco con el que se puede conseguir un efecto alargador en la figura, eso sin mencionar que rompe con lo monocromático del atuendo. Finalmente, para ir acorde a un outfit de oficina, un maquillaje discreto y el cabello suelto con ondas marcadas ayudará a terminar de derrochar estilo.

¿Y tú, prefieres los pantalones holgados? (Foto: IG @sargentoleon)

Esta no es la primera vez que María León impone moda con un look de oficina, pues en varias ocasiones ha dejado en claro que es la mejor vestida de las famosas mexicanas y que siempre tiene un outfit ideal para cualquier ocasión, incluyendo las graduaciones. Por supuesto, así como ha modelado el traje sastre más elegante, también se ha lucido con otras tendencias como los pantalones holgados y prendas escotadas.

¿Le robarías este atuendo de oficinista a la cantante? No olvides que dio con todas las tendencias que se podrán llevar a lo largo del verano y la mejor parte es que además de un color azul bebé que ya de por sí es refrescante, las sandalias ayudarán a conseguir esa imagen fresca que es muy necesaria en los días más calurosos de la temporada.

