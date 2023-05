Rania de Jordania: 3 looks con los que confirma que sólo las reinas usan jeans

Los looks de las royas han dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues la coronación del rey Carlos III del Reino Unido reunió a muchas de las monarquías que aún se mantienen activas y si bien la Familia Real Británica se colocó en el centro de atención, no fueron los únicos en causar sensación. Al menos así se ha demostrado en los últimos días con princesas y reinas de todo el mundo luciéndose con los mejores looks, tan sólo a principios de la semana Kate Middleton demostró que los pantalones ajustados de mezclilla son un must have del clóset; sin embargo, no es la única que ha demostrado que los jeans también se pueden usar de la forma más elegante.

Si bien la princesa de Gales ha presumido varios looks con los vaqueros como protagonistas, hay otra royal que la supera en estilo y elegancia y esa es la reina Rania de Jordania que en muchas ocasiones se ha olvidado de las faldas midi, de los vestidos más chic o de los trajes sastre para llevar los jeans como la prenda más icónica y perfecta para lucir como una miembro de la realeza. Con la popularidad que han ganado las royals en los últimos días y con la tendencia de los pantalones denim, merece la pena recordar los mejores outfits de la esposa del rey Abdalá II de Jordania.

FOTOS de Rania de Jordania con los mejores looks en jeans

De acuerdo con Rania, sólo las reinas usan jeans para lucir de la forma más chic y la mejor parte es que este básico se puede combinar con otras prendas que cualquier mujer tiene dentro del clóset, eso sin mencionar que los resultados siempre son atemporales, por lo que se pueden lucir durante la temporada primavera-verano, o bien, durante el otoño o invierno. Asimismo, destaca que los pantalones de mezclilla se pueden llevar en un día relajado para disfrutar con la familia, como en un día ajetreado por las actividades.

Así que no dudes en seguir las cátedras de moda con las que la reina de Jordania ha causado sensación a nivel mundial por demostrar que los vestidos no son la única alternativa para lucir elegante, ya que el clásico azul oscuro del denim puede lograr los outfits más chics de la temporada, especialmente si se agrega un buen par de tacones para elevar el atuendo.

Jeans acampanados, ideales para lucir fresca

Considerando que la temporada de calor ya está aquí, no puede faltar uno de los looks más icónicos de Rania, ya que con él demostró que los jeans acampanados son una excelente alternativa para crear una figura curvilínea sin sacrificar la elegancia. La mejor parte es que combinarlos resulta muy fácil y una blusa ajustada y de manga corta es magnífica para conseguir ese estilo relajado y fresco, así que no dudes en llevarlo este verano. Un último truco que se puede seguir es que para conseguir un efecto de piernas kilométricas es llevar el ruedo casi en el suelo y cubriendo los tacones, pues así te verás más alta.

Slim jeans y playera blanca, ideal para la oficina

Una segunda alternativa para lucir como toda una reina es elegir los slim jeans que desde hace unos meses no dejan de ser tendencia y que gracias a su forma tan elegante son perfectos para llevar incluso a la oficina; sin embargo, para combinarlos se puede apostar de nuevo por lo clásico y así lo demostró Rania de Jordania al sólo agregar una playera blanca acompañada por una gabardina beige. Finalmente, para agregar glamur al atuendo, tacones elevarán el outfit para lo lucir informal.

Skinny jeans y blusas holgadas

Finalmente, en estas ideas de looks de Rania de Jordania no pueden faltar los skiny jeans, que a pesar de ser los más polémicos del momento, se resisten a salir del clóset e incluso miembros de la realeza como la reina y la princesa de Gales, Kate Middleton, han usado. Por supuesto, a sus 52 años la representante del Reino Hachemita ha dejado en claro que al llevar una prenda tan ajustada en las prendas, la blusa debe ser holgada para conseguir el balance ideal.

