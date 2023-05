¿Camila Parker no quería ser reina?, Maryfer Centeno analiza a la esposa de Carlos III: "Está enojada, molesta e incómoda"

Este sábado se llevó a cabo la coronación del rey Carlos III y la reina Camila Parker, un momento en el que además de protestas en contra de la monarquía, fueron recibidos por los británicos en medio de lágrimas, disfraces y una larga lista de invitados que reunió a los rostros más poderosos del mundo y también a los más polémicos como el propio hijo del monarca, el príncipe Harry. Aunque parte de la atención se la robó el esposo de Meghan Markle por un semblante serio y presuntamente molesto por un rol secundario en el evento, no habría sigo el único que la pasó mal, al menos eso explicó la grafóloga Maryfer Centeno.

Al igual que en cada evento importante o momento viral, la experta realizó un video para analizar los principales rostros de la coronación de Carlos III y si algo demostró es que una de las personas que peor la pasó este sábado fue su alteza Camila Parker, ¿pero porque no quería ser reina? De acuerdo con Maryfer Centeno, el momento que debió ser el más feliz de su vida, se llenó de incredibilidad, además que la monarca estaba "enojada, molesta e incómoda"; eso sin mencionar que algunos fantasmas del pasado pudieron regresar en medio del día más importante para la Familia Real Británica.

Carlos III y Camila recibieron el título de rey y reina este sábado. (Foto: AFP)

¿No quería ser reina?, esto dijo la experta

En un video, la experta compartió a detalle todo lo que Camila Parker, quien por años fue la amante de Carlos y la tercera en discordia con su matrimonio con la princesa Diana de Gales, expresó con su rostro y postura a la hora de estar sentada para recibir la lujosa corona con la que recibió el título de reina. Para ello, precisó uno de los puntos más importantes y es que se encontraba allí con "frialdad y seriedad" durante la coronación.

Aunque en ese momento la esposa del rey no podía hacer muchas expresiones o movimientos porque así lo ameritaba la ceremonia, Maryfer Centeno demostró que su rostro lo decía todo: "Estas dos comisuras (de la boca) hacia abajo, se les llaman emociones crónicas que se ven reflejadas en la cara; es decir, seguramente es una mujer que ha tenido muchísimas tristezas por muchísimo tiempo", dijo.

Antes de continuar, la grafóloga no dudó en aclarar que con su comentario ella no afirma que se haya merecido esas penas, pero se hacen presentes en la actualidad al quedarse marcadas en la boca y son "como las arrugas de estrés, de los ojos cuando te ríes mucho"; sin embargo, estas presuntas tristezas no dudaron en relacionarse con su pasado, primero con una abuela y madre que murieron a causa de una terrible enfermedad, y después al haber sido separada del amor de su vida, el entonces príncipe Carlos, con quien sólo pudo casarse hasta el 9 de abril de 2005.

¿Nerviosa o enojada?, ese es el cuestionamiento de la experta. (Foto: AFP)

Por otro lado, Maryfer Centeno añadió que la reina Camila "tampoco se la acaba de creer, lo ve, lo está viviendo, se acomoda incluso cuando generalmente aquí no hay tanto movimiento", comentó mientras el arzobispo se acercaba a ella con la corona. En redes no dudó en asociarse esta posibilidad explicada por la experta con el hecho de que la royal es la segunda esposa de Carlos III, pues la primera y la que se ganó el corazón del mundo entero fue la princesa Diana, madre de William y Harry.

"Les guste o no, les caiga mal, lo que usted considere que puede sentir por ella es válido, sin embargo, es una mujer inteligente; llegó a ser reina", agregó.

A pesar de ello, la grafóloga más popular de México no dudó en lanzar un cuestionamiento que van con su hipótesis principal y esos son por qué Camila está tan incómoda en la coronación a pesar del discurso que se ofrecía en ese momento para llenarla con todas las virtudes. "Está con una cara donde se nota enojada, molesta e incómoda, pero probablemente sea producto del nerviosismo", dijo antes de concluir con que tanto la reina como el resto de la realeza se ha preparado "toda su vida" para este momento tan importante.

SIGUE LEYENDO

Carlos III: Enrique de Sussex, un príncipe incómodo para la corona y su padre

Carlos III, el rey infiel que por amor perdió el cariño de millones de británicos

Rey Carlos III: ¿cuánto valen los souvenirs de la coronación?

Un "viajero del tiempo" revela cuál será la fecha en la que renunciará el Rey Carlos III