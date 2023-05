Ludwika Paleta se suma a la tendencia de los pantalones cargo y rejuvenece

Ludwika Paleta es una de las famosas más queridas de México, tanto por su habilidad para la actuación, como por un carisma único que el que ha conquistado el corazón de muchas personas; sin embargo, no es lo único que se le reconoce, ya que con el paso de los años también se ha convertido en uno de los íconos de la moda más influyentes para mujeres entre los 40 y los 50 años y todo gracias a sus looks. En cada ocasión luce las tendencias de la temporada, aunque previo a la llegada del verano ha sorprendido como nunca al adoptar prendas básicas en el clóset como son las maxi faldas o los pantalones cargo.

Aunque los pantalones cargo se pueden llevar sin importar la edad, tal y como lo ha demostrado Ángela Aguilar a sus 19 años, se trata de un básico ideal para las mujeres maduras que quieren lucir modernas y en tendencia, además de conseguir, sin demasiado esfuerzo, una imagen fresca. Pues esto último es indispensable a lo largo del verano, cuando las altas temperaturas no dan tregua y la mejor parte es que a pesar de lo relajado que se puede ver un look con esta prenda, se puede usar en cualquier ocasión y eso incluye las vacaciones.

Para lograr todo lo anterior resulta indispensable seguir los trucos de moda de Ludwika Paleta, quien ha demostrado ser toda una fashionista y una de las mejores partes es que gracias a los colores neutros también se puede presumir una imagen extremadamente elegante sin sacrificar la comodidad. ¿Le robarías el look?, así de fácil puedes lucir como toda una fashionista en tus días de descanso, próximas vacaciones e incluso en la oficina.

¡Róbale el look!, tips básicos para combinar los pantalones cargo después de los 40

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una nueva sesión de fotos para presumir sus vacaciones y si algo demostró es que tiene los looks más increíbles de la temporada para combinar tendencias con prendas que toda mujer tiene en su guardarropa. Tan sólo en esta última publicación demostró que lo anterior en colores claros como el beige y el blanco son magníficos para lucir icónica ya sea en la ciudad, en la playa o en un día de trabajo para procurar la comodidad y frescura.

El primero de los tips de Ludwika Paleta para lucir icónica este verano está en llevar unos pantalones cargo en color beige y de tiro alto para así estilizar la figura al marcar una cintura pequeña y además conseguir un efecto de piernas kilométricas que te ayudarán a verte más alta. Asimismo, al tratarse de un diseño de pantalón con un corte holgado, notarás esa sensación fresca sin importar qué tan caluroso esté el día.

Por otro lado, un top de tirantes gruesos y cuello redondo en color blanco le dará el toque casi final al atuendo veraniego, mientras que no le robará protagonismo a los grandes protagonistas del look. Con esta prenda sin mangas -que también puede ser un body para un estilo más elegante y digno para una mujer de más de 40 años- también se consigue una imagen fresca que además tiene el pretexto perfecto para presumir unos brazos firmes y es que es en esta etapa cuando la piel comienza a perder flexibilidad hasta que llegan las molestas "alas de murciélago" que son fáciles de combatir con efectivas rutinas de ejercicio que otras famosas como Tania Rincón realizan.

Sin embargo, presumir una figura torneada no es la única meta de un look como este, pues lo indispensable es lucir en tendencia y muy arreglada a pesar de sólo llevar prendas básicas del guardarropa y con colores claros. Es por ello que Ludwika Paleta no dudó en agregar accesorios para elevar su outfit entre los que destaca un bolso neón para darle un toque divertido y rejuvenecedor a la imagen, así como tenis para la comodidad y una gorra para seguir con las apuestas para esta época de calor. ¿Le robarías el atuendo?

SIGUE LEYENDO

Esmeralda Ugalde presume el bikini rojo que será tendencia este verano

MET Gala 2023: Lily Collins demuestra cuál es el labial perfecto para las pieles aperladas

Graduaciones: 5 peinados que toda graduada debe de llevar para lucir como famosa, según la Met Gala 2023

Desde la playa, Sofia Richie impone moda con falda de crochet y bikini