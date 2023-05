Gerania Mejias: 3 looks de la modelo para triunfar en la playa este verano

Cada vez está más cerca el verano (21 de junio), por lo que las escapadas a la arena, el sol y el mar están a la vuelta de la esquina. Y, si quieres triunfar en la playa, checa estos tres looks de la modelo venezolana Gerania Mejias.

Con estos looks, la joven sudamericana ha conquistado a sus más de un millón de seguidores en Instagram. Curiosamente antes no le gustaban las redes sociales, sino que todo empezó por una sesión fotográfica.

Ahí compartió sus primeras fotos en su cuenta de Instagram, que en ese entonces apenas tenía por lo menos cinco seguidores. “Mucha gente comenzó a darles likes a mis publicaciones y gente de todas partes del mundo a seguirme y me gustó”, comentó en una entrevista.

La joven venezolana disfruta mucho que sus fans le pidan fotos y autógrafos FOTO: Instagram/ @barbiefitness19

Fue poco a poco que comenzó a crecer en sus números y todo ha cambiado desde entonces. Gracias a su popularidad ha conseguido ser patrocinada por diferentes marcas, viajar a diferentes partes del mundo y, claro, recibir el apoyo de sus seguidores.

Aunque reconoció que se acabó su vida social, porque cuando va a algún lado la reconocen, disfruta mucho que sus fans le pidan fotos y autógrafos. “Es algo que disfruto día a día, ya que mis seguidores son mi gran familia, de verdad que sin ellos no hubiese logrado nada”, dijo.

“Las satisfacciones que tienes como influencer son aún más ya que es un placer ver como tus seguidores te llegan a apreciar aun sin conocerte en persona de una manera inimaginable”, agregó.

Gracias a su popularidad ha conseguido ser patrocinada y viajar FOTO: Instagram/ @barbiefitness19

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, en especial por las críticas que van desde su aspecto físico, su forma de ser u otras cosas. “He aprendido a controlar eso, antes me afectaba mucho, pero ahora creo que es parte de esto; a tantas personas no pueden gustarle un mismo color”, completó.

A su vez, también le dio un consejo para las personas que buscan un estilo de vida como el de ella o si quieren dedicarse al mundo del entretenimiento y creación de contenido. “Ser ellas mismas y todo se empieza desde abajo, que en la constancia y en el esfuerzo están los resultados y que no dejen sus sueños”, finalizó.

Con estos looks, la joven ha conquistado a sus más de un millón de seguidores en Instagram FOTO: Instagram/ @barbiefitness19

