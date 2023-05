Barbie Núñez enseña a lucir elegante y fresca en verano con top y falda larga

Las ideas de looks para el verano no dejan de aparecer en todos lados, especialmente en redes sociales, donde las famosas comparten sus mejores sesiones de fotos para presumir su belleza y su buen gusto a la hora de vestir; sin embargo, la mayoría de ellas nos han demostrado que para los próximos meses el estilo "old money" se verá por todos lados con sus colores atemporales como el blanco o el beige, y a esta fiebre se acaba de sumar Barbie Núñez.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de fotos con las que demostró que es la más bella y la mejor vestida del verano y no sólo por sumarse a este estilo tan chic que ya es tendencia, sino también por conseguir la combinación ideal para lucir elegante y fresca a lo largo de la temporada de calor. Por si todo esto fuera poco, el look con el que apareció en la red es magnífico para usar en la ciudad o en la playa, además de eventos como bautizos o comidas en el jardín. ¿Le robarías el outfit?

¿Cómo combinar una falda larga en verano?, Barbie Núñez da la muestra

El truco que siguió Bárbara Núñez Treviño, mejor conocida como Barbie, consiste en combinar una falda larga y un top, para conseguir ese estilo indispensable en el que no se sacrifica la elegancia a pesar de los escotes. Pues aunque la primera prendase lleva en un tiro alto y con una caída recta hasta los tobillos, justo en el medio se cruzan ambos extremos para dejar una abertura que permite presumir las piernas, un corte que se puede lucir sin importar la edad.

Por otro lado, la tiktoker demostró que para dejar la piel a la vista este verano las transparencias no son la apuesta más elegante, ya que un top con mangas cortas y abultadas es ideal para darle volumen al look y así seguir otra de las tantas tendencias que reinarán en los próximos meses. Por supuesto, para llevar esta prenda con una falda en la que destaca un tiro alto, hay que dejar el abdomen descubierto gracias a un top corto y con cintas largas que le dan un toque chic a la imagen.

Con esta cátedra de moda, la influenecer demostró que estas dos prendas no sólo son indispensables en el clóset, sino también que un truco para convertirlas en la apuesta más elegante, fresca y bajo la tendencia "old money" hay que combinarlas en un outfit monocromático en colores claros como el blanco, hueso o marfil. Mientras que para los accesorios un bolso de mano tejido, lentes de sol, sandalias planas y joyas discretas en color plateado ayudarán a elevar más el atuendo.

¿Cuál es la estatura de Barbie Núñez?

Uno de los detalles que más llamó la atención de este look de Barbie Núñez es si le favorece a todo el mundo y la respuesta es que sí, ya que la influencer mide 1.73 metros y una combinación tan chic como la anterior ayuda resaltar los cuerpos altos, pero en el caso de las mujeres bajitas es magnífico para alargar la figura gracias a un efecto de piernas kilométricas que se logra con una falda larga; sin embargo, el calzado nude es necesario para lograr este objetivo. ¿Le robarías el look?

FOTOS: Barbie Núñez y los looks ideales para lucir elegante y fresca este verano

SIGUE LEYENDO

Nadia Ferreira tiene el maxi vestido ideal para derrochar estilo este verano

Ángela Aguilar se suma a la tendencia de las transparencias con vestido corto

Loreto Peralta enseña a usar mom jeans para lucir fresca en verano