Ángela Aguilar se suma a la tendencia de las transparencias con vestido corto

La tendencia de moda más fuerte del año son las transparencias que se pueden lucir en todo tipo de prendas y que una larga lista de famosas ha lucido en sus looks más icónicos y para alfombras rojas, así como los atuendos diarios y la mejor parte de esto es que resulta muy versátil para presumir un atuendo muy elegante y formal al estilo de Kate Middleton, o bien, algo más fresco y juvenil como acaba de demostrar Ángela Aguilar.

De acuerdo con la cantante, para lucir las transparencias no hay mejor alternativa que un vestido corto y con el que una imagen sofisticada resalta inmediatamente, por lo que además se puede lucir durante una cena u otro tipo de eventos como una graduación e incluso una boda. Así que si quieres sumarte a la tendencia del momento sin perder el estilo ni la elegancia, sigue los consejos de moda de Ángela Aguilar, quien además de dominar los escenarios con su voz, se ha convertido en un referente del mundo de la moda.

Ángela Aguilar impone moda con el vestido de transparencias más chic de la temporada

Desde su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Qué agonía" compartió una historia con el que festejó el Día de las Madres junto a Aneliz Álvarez Alcalá y aunque el amor entre madre e hija causó sensación entre los fans, algo que no pasó desapercibido fue el acertado outfit de la intérprete, pues con él se sumó a las tendencias del momento y demostró que la elegancia no está peleada con la edad, pues aún a los 19 años se puede lucir para causar sensación.

En la foto de la cantante se le observa con un vestido corto y entallado a su figura, que es una de las más envidiadas por su forma de reloj de arena, y que además destaca por un sofisticado color azul marino con el cual se convierte en la apuesta perfecta para usar en una cita o evento de noche. Por otro lado, en su cátedra de moda, la también hija de Pepe Aguilar demostró que para sumarse a la tendencia de las transparencias hay que hacerlo de la forma más chic y discreta posible.

Pues si bien en meses anteriores las famosas han dejado ver que las transparencias se pueden llevar de pies a cabeza y con lencería o ropa interior, además de bikinis o minishorts con tops por debajo para así resaltar un atuendo más revelador, en esta ocasión la nieta de Flor Silvestre dio muestra de lo contrario. Al estilo de una princesa y de un estilo que la propia Kate Middleton presumió hace unos días, Ángela Aguilar sólo dejó este detalle en las mangas y en la parte superior del torso.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @angela_aguilar_)

Esta apuesta por dejar las transparencias como un complemento muy discreto es una de las más populares del momento y como adelantábamos, no sólo la ha presumido la intérprete de regional mexicano, sino también miembros de la realeza, pero un detalle que no se puede perder de vista son los lunares que acompañan las transparencias de las mangas y que son ideales para conseguir una imagen aún más juvenil y sin sacrificar la elegancia.

Finalmente, en su lección de moda para usar un vestido corto, Ángela Aguilar complementó su look con un par de tacones con pulsera en el tobillo que le dan un toque aún más chic al look; mientras que para los accesorios resulta indispensable un par de aretes plateados con los cuales agregar brillo a la imagen y para conseguir un estilo glamuroso, un par de lentes no pueden faltar.

