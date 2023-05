Mía Rubín enseña a usar pantalones cargo con top

Mía Rubín se ha convertido la "it girl" de la generación Z y es que además de presumir su talento ante el micrófono, la joven de 18 años también es la sensación dentro del mundo de la moda, ya sea el presumir el rubio que será tendencia, el minivestido ideal para una fiesta o cómo usar pantalones para lucir glamurosa. En cualquiera de sus elecciones se impone como una fashionista y este fin de semana no fue la excepción y es que demostró que los pantalones cargo son la obsesión del verano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un video para presumir lo divertido que estuvo su fin de semana al disfrutar del Tecate Emblema en donde todos los asistentes se lucieron con sus mejores looks y el de la famosa no fue la excepción, ya que demostró que los pantalones cargo se llevan con top. De acuerdo con su cátedra de moda, se trata de las dos prendas que se verán por los próximos meses para conseguir una imagen glamurosa, en tendencia, fresca y juvenil. ¿Le robarías el outfit?

De espaldas, así combinó Mía Rubín el look que todas querrán

Aunque los pantalones cargo los pueden llevar mujeres de todas las edades, Mía Rubín dejó en claro que para un atuendo como el que lució, lo ideal es llevarlo hasta antes de los 25 por lo moderno que resulta; sin embargo, la moda no conoce de edades y esta lección la puede seguir todo el mundo. El truco está en llevar la prenda en color negro para agregar elegancia a la imagen; mientras que para el diseño se recupera la clásica forma con un tiro año, piernas holgadas y bolsas militares en los costados de las piernas.

Este es el look con el que Mía Robín conquistó el Tecate Emblema. (Foto: IG @miarubinlega)

Por otro lado, para combinar y look y causar sensación, la cantante dejó en claro que un top le da el toque fresco que amerita la temporada de calor y es por ello que no dudó en lucirse con un diseño que recupera el estilo deportivo con un cuello en "U", tirantes gruesos y que deja a la vista gran parte de la espalda y del abdomen. Esta prenda se ha convertido en un "must have" del clóset, en especial si se piensa para el verano en donde las altas temperaturas no dan tregua.

Finalmente, la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta agregó un par de botas negras que no sólo ayudan a conseguir un look monocromático ideal para un festival o lucir a la moda en una salida con amigas, sino también para darle volumen al pantalón cargo gracias a un ruedo ajustado y metido en el calzado. Asimismo, los accesorios son piezas clave y aunque en esta ocasión Mía sólo dejó ver un bolso de mano, en otras ocasiones nos ha demostrado que no pueden faltar:

Anillos

Pulseras

Collares

Lentes oscuros

Una manicura increíble

¿Le robarías el look? (Foto: IG @miarubinlega)

¿Cuántos años tiene Mía Rubín?

Mía Rubín nació el 22 de abril de 2005 y a sus 18 años de edad se ha convertido en un referente de la música, la belleza y la moda, pues en más de una ocasión ha fusionado los tres aspectos para lucirse como toda una celebridad. Por supuesto, sus looks siempre son la sensación por lo versátiles que resultan y es que así como puede lucirse con un top y pantalones cargo, también ha demostrado que los vestidos largos y elegantes son perfectos para robarse todas las miradas en:

Fiestas

Graduaciones

Bodas

