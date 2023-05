Looks de graduada: 5 vestidos cortos que puedes usar por menos de 500 pesos

Toda graduada tiene una sola meta para el gran día en el que en compañía de sus amigos y familiares cerrará una etapa más de la vida y consiste en lucir preciosa y perfecta; para ello el maquillaje, peinado, tacones y por supuesto un vestido elegante que siga las tendencias de la temporada son partes indispensables. La "mala" noticia es que en todos estos (y otros) detalles surge un gasto importante que puede llegar a afectar el bolsillo de muchas familias; sin embargo, siempre hay alternativas baratas e igual de glamurosas para conseguir el look perfecto.

Así que si en tu noche de graduación o en todas las pre fiestas a las que sólo asisten los celebrados quieres lucir al último grito de la moda y sin gastar una fortuna, aquí te compartimos ideas de vestidos cortos que puedes usar por menos de 500 pesos y en caso de agarrar una buena oferta hasta por menos de 200. ¿Les darías una oportunidad?, lo único que necesitas es saber dónde comprar y para ello no hay mejor alternativa que los sitios en línea o sitios como el Mercado de Granaditas o plazas cercanas en donde la gala y el glamur se hacen presentes a precios accesibles.

Pero antes de correr a hacer tus compras te compartimos las cinco tendencias preferidas del momento para que luzcas como una fashionista en tu graduación; la mejor parte es que también tendrás la oportunidad de darle segundas oportunidades a tu look gracias a lo corto, elegante y chic; mientras que con los de gala y largos sólo serán de una noche. Sigue nuestro tips para no gastar más de 500 pesos en tus fiestas ¡y celébrate como toda una reina!

Los cortes entallados te ayudarán a ser la más bella de la noche. (Foto: Shein)

Vestidos asimétricos

Una de las tendencias preferidas de la temporada son los cortes asimétricos tanto en las faldas como en los escotes y una de las formas en las que las graduadas se pueden sumar a este estilo es con prendas de colores como el rosa, ya que además de ser muy femenino y relajado también es el color estrella del verano. Un diseño como este lo puedes encontrar hasta en 285 pesos en sitios de Internet.

Vestidos cut out

En más de una ocasión te hemos contado que el 2023 está reinado por los cortes cut out para todo tipo de prendas, desde los bañadores hasta los vestidos de graduada y una forma muy elegante de lucirlos es con aberturas en los laterales del abdomen; mientras que un cuello alto y diseño sin mangas darán la dupla perfecta. La mejor parte es que con esta tendencia puede ir a la celebración junto a toda tu familia, o bien, dejarlo para algo más casual sin perder el glamur para las pre fiestas.

Un look como este puede costarte menos de 400 pesos mexicanos. (Foto: Shein)

Vestidos lenceros

Si algo nos han dejado claro famosas como Danna Paola, Loreto Peralta o Ángela Aguilar es que los vestidos lenceros nunca pasarán de moda y además son los más glamurosos que puede llevar una graduada o sus invitadas; la mejor parte es que con un corte clásico se pueden conseguir estilos muy diferentes y todo gracias al color que se elija, pues aunque el negro siempre será sinónimo de elegancia, este verano tiene otras tendencias como:

Fucsia

Lila

Verde

Naranja

Rojo

Por otro lado, al ser tan comunes e ideales para cualquier ocasión como las graduaciones, son fáciles de conseguir incluso en plazas y a precios muy accesibles; de hecho en algunos sitios web es posible encontrarlos por 150 pesos y con ello dejar un amplio presupuesto para accesorios y el resto del look.

¿Y tú, en qué color lo usarías? (Foto: Shein)

Vestidos glam y de transparencias

Si quieres lucir como una graduada que conoce mejor que nadie las tendencias de la temporada no debes dudar en darle una oportunidad a los vestidos con mucho brillo y transparencias; aunque estas últimas se han convertido en las protagonistas incluso al dejar la ropa interior a la vista, una forma más sutil y elegante de llevarlas es en las mangas, cuellos o en la zona del abdomen, siempre y cuando tengan la forma de un corsé.

Un vestido como este en una fiesta de noche te hará brillar como nunca. (Foto: Shein)

Vestidos románticos

Finalmente, toda graduada debe de tener en mente que los looks que amerita la temporada no sólo deben ser muy glamurosos, sino también discretos y casuales; es por ello que los románticos no pueden faltar, especialmente si se habla de una pre fiesta durante el día. Para lucir la tendencia de la forma más moderna puedes elegir el tul y el encaje, y al igual que con el resto de ideas, puedes gastar menos de 500 pesos.

Esta tendencia es ideal para lucir fresca. (Foto: Shein)

SIGUE LEYENDO

Paola Dalay modela vestido en color perfecto para las graduaciones 2023

Graduaciones: María León tiene los pantalones "pata de elefante" ideales para reemplazar una falda

Graduaciones: 5 peinados que toda graduada debe de llevar para lucir como famosa, según la Met Gala 2023