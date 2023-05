La hermana de Bellakath tiene el traje de baño ideal para usar el color de moda del verano

El verano está a nada de comenzar y las redes sociales no dejan de confirmárnoslo todos los días al presumirnos las fotos de las famosas disfrutando de la playa; la mejor parte de esto no sólo es que nace la emoción de la próxima temporada vacacional, sino que es el lugar ideal para coronarse como fashionista y siempre siguiendo las tendencias más icónicas del momento. Aunque existe una larga lista de nombres por mencionar, en los últimos días ha llamado la atención el de Bellakath, quien se lució en un bikini con estampado y pareo de transparencias, pero no ha sido la única que derrochó estilo en bañador.

Por el contrario, su hermana DJ Foxy, se ha convertido en el mejor referente de moda de mujeres jóvenes y amantes del cumbiatón, pues en más de una ocasión ha presumido los trajes de baño más modernos y coloridos que se pueden usar en la playa, aunque en una de sus más recientes lecciones de estilo demostró cuál es el color que será moda este verano. La cantante y abogada posó a la orilla de la alberca con el bikini que será tendencia y no dudó en agregar a su outfit las transparencias que todas las famosas han lucido.

En bañador azul eléctrico y transparencias, así se lució la hermana de Bellakath

La cantante de 21 años, Hannia, mejor conocida como DJ Foxy, compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram con la que demostró que incluso durante las vacaciones y días de descanso debe de lucir al último grito de la moda y con el look más glamuroso del lugar. Es por ello que eligió el color que es tendencia y además es ideal para atraer todas las miradas y resaltar el bronceado; se trata del azul eléctrico que ya no te puede faltar en la maleta.

En su look destaca un bikini brasileño que es ideal para presumir la figura como un vientre plano y abdomen de acero, dos áreas que las famosas saben mejor que nadie cómo trabajar; en el diseño del top llama la atención un clásico corte tradicional en forma triangular; mientras que en el bottom un estilo fruncido le da una imagen moderna a todo el atuendo. Aunque el color protagonista es el azul eléctrico, también se aprecian lazos verde y azul bebé para hacer aún más colorido el outfit.

Si hace unos días la propia Bellakath demostraba que un pareo de transparencias es ideal para un look playero, en esta ocasión su hermana dejó en claro que esta prenda no es la única en la que se puede lucir la tendencia y que en su lugar unas mangas acompañadas por un top corto son ideales para elevar el look y volverlo el más chic del momento. Finalmente, es importante agregar que los accesorios no pueden faltar y unos lentes de biker también en color azul eléctrico.

Las trasparencias no pueden faltar este verano

Esta no es la primera vez que DJ Foxy se luce desde la playa, pues en más de una ocasión ha dejado en claro que ella tiene los mejores trajes de baño para mujeres jóvenes; sin embargo, en sus lecciones de moda siempre hay algo en común y es que un bikini, aun si se trata del más básico en color negro, nunca está completo sin sus mangas de transparencias.

De esta manera, la famosa y abogada le da un toque chic a su imagen, además que puede agregarle un poco de color a su imagen entera, en especial si se combinan unas mangas con transparencias en color azul eléctrico con un sombrero metalizado. ¿Le robarías sus looks para la próxima temporada vacacional?

