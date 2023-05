¿Cómo hacerte el estilo de uñas de Selena Gómez? Luces elegante y Barbie a la vez

El mundo de la belleza tiene una líder por naturaleza y esa es Selena Gómez, quien en los últimos meses ha recibido un enorme apoyo del público hasta demostrar que es la famosa más icónica y no sólo por su talento para la actuación y la música, sino también por siempre lucirse con las mejores tendencias a la hora de vestir, maquillarse y de presumir la manicura más bonita. Aunque hay mucho qué resaltar sobre su estilo, hay algo que nunca puede pasar desapercibido y son sus uñas más chic y juveniles con las que impone moda.

Seguramente al pensar en la manicura de moda se vengan otros nombres a nuestra cabeza por sea quienes más se han arriesgado con sus diseños; sin embargo, Selena Gómez siempre destaca por mantener un estilo discreto, elegante y que recupera la tendencias de cada temporada y su última apuesta no fue la excepción. La cantante demostró que así como puede llevar un verde neón o las uñas naturales, es imposible no señalar los estilos más discretos e igual de icónicos que ha llevado en los que incluso la fiebre por Barbie se hace presente.

¿Lista para sumarte al estilo de Barbie? (Foto: IG @selenagomez)

¿Cómo llevar el estilo de Barbie en las uñas?, Selena Gómez da la muestra

Una de las tendencias más fuertes de este verano es el Barbiecore que llega con mucha fuerza previo al estreno del live action de Barbie y aunque para lucirlo los look total pink se han convertido en la apuesta ideal, lo cierto es que las tonalidades de rosa intenso no son las únicas alternativas para lucir este estilo y eso lo acaba de demostrar la actriz de "Only Murders in the Building". Para la ocasión eligió los colores y el diseño de uñas más discreto y que pueden llevar mujeres de todas las edades. ¿Le darías una oportunidad?

El manicurista de celebridades, Tom Bachik, quien también ha trabajado para JLo, compartió en redes sociales el nuevo diseño de uñas de Selena Gómez y el resultado es icónico para conseguir un estilo femenino, elegante, discreto y que ayuda a lucir unas manos bonitas. La mejor parte es que es fácil y rápido de lograr incluso desde casa si en lugar del acrílico se prefiere lucir unas uñas naturales. Así que si quieres robarle el diseño a la famosa, toma nota de los siguientes trucos.

De acuerdo con el manicurista y Selena Gómez, lo ideal para sumarse al estilo de Barbie de la forma más chic lo ideal es elegir tonos muy suaves de rosa como puede ser rosa pastel y una base un poco más lechosa y parecida al blanco. En cuanto a la aplicación este último tono se aplicará sobre toda la superficie de las uñas; mientras que una vez seco y con ayuda de un pincel delgado se realizará la manicura francesa con el color rosa claro; para finalizar basta con aplicar una capa de brillo para conseguir un efecto radiante en las manos.

Este es el diseño de uñas más elegante del momento. (Foto: IG @tombachik)

¿Cómo usar el color rosa para vestirme este verano?

Aunque unas uñas como las anteriores son perfectas para lucir elegante y a la moda este verano, no son la única apuesta para lucir como Barbie y así lo demostró Selena Gómez al lucir un bonito vestido largo en color rosa para conseguir el estilo que todas quieren. La buena noticia de su manicura es que se puede lucir sin importar qué se lleve puesto, aunque las tonalidades rosas no pueden faltar.

Es por ello que te compartimos algunos de los looks que ha lucido la intérprete de "Calm Down" en el pasado y que además de llevar el rosa como protagonista, son ideales para lucir unas uñas discretas y elegantes que se pueden llevar en la oficina y que además recuperan la tendencia de la manicura con forma de almendra. ¿Le robarías el estilo?

Puedes lucir la manicura con un vestido elegante. (Foto: IG @selenagomez)

Para lucir fresca un jumpsuit de short es ideal. (Foto: IG @selenagomez)

Selena Gómez sabe que los vestidos largos y de princesa no pueden faltar este verano. (Foto: IG @selenagomez)

SIGUE LEYENDO

Cynthia Rodríguez tiene la manicura francesa ideal para mujeres elegantes

Lisa de Blackpink tiene las uñas que querrás este verano

Marta Fort presume las uñas futuristas que combinarán con todos tus looks

Dua Lipa demuestra que las uñas de almendra serán tendencia esta temporada