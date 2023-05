Este es el vestido que se puede llevar a los 20 y 40 años, palabra de Ludwika Paleta

La moda no está peleada con la edad y eso nos ha quedado claro en múltiples ocasiones tanto con las apuestas de los diseñadores más famosos, como con los looks de las famosas y aunque se habla mucho de los trucos de estilismo para lucir perfectas si se es joven o una mujer madura, lo cierto es que hay prendas que son antiedad y temporales. Es lo anterior lo que permite poder llevarlas a los 20, 40 o más años para estar en tendencia y sin perder ese estilo femenino que todas buscan o al menos así lo demostró Ludwika Paleta.

En una nueva sesión de fotos junto a su sobrina, María Ibarra Paleta, la actriz demostró que para estar en tendencia este verano se puede apostar por un vestido que destaca por un escote que se ajusta a la perfección con la temporada de calor gracias a que ayuda a lucir fresca y cómoda. Por otro lado, la prenda recupera lo colorido que exige la época, así que colores brillantes como el amarillo no pueden faltar; sin embargo, el llamar la atención por los colores no está peleado con la elegancia.

FOTO: Ludwika Paleta y su hija presumen el vestido corto antiedad que será moda

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ludwika Paleta aprovechó para felicitar a su sobrina, hija de Dominika Paleta, por su cumpleaños y algo que llamó la atención fue que compartieron el mismo look para demostrar que las mujeres maduras siempre se pueden mantener jóvenes. Para ello, apostaron por un vestido blanco y con estampado frutal con mangos y naranjas para conseguir el atuendo tropical ideal para este verano.

El diseño destaca por un escote cuadrado que se acompaña por tirantes de cintas para agregarle elegancia a la imagen; mientras que en el resto de la prenda los olanes de la falda se suman a la tendencia de lo holgado que desde hace meses se mantiene como la más fuerte entre mujeres de todas las edades. De esta forma tía y sobrina demostraron que la moda no está peleada con nadie y que para lucir chic una prenda como esta se puede llevar sin problema a los 20 años y después de los 40.

A sus 44 años, Ludwika Paleta demostró que sabe mejor que nadie cómo lucir preciosa durante el verano y la mejor parte es que su look es ideal para rejuvenecer al instante gracias a lo colorido del vestido, que a su vez ayuda a mantener una imagen fresca durante la temporada de calor. Por su parte, Maria Ibarra consiguió un outfit moderno, juvenil y casual que se puede usar en cualquier ocasión.

Esta no es la primera vez que la actriz conquista las redes al presumir looks en los que las tendencias, elegancia y estilo juvenil se hacen presentes y es por ello que se ha convertido en uno de los mejores referentes de moda para mujeres entre los 40 y los 50 años. Por supuesto, su estilo no conoce de edades y tal y como lo demostró hace unas horas, las más jóvenes también pueden "robarle" los outfits, aunque si buscas inspiración, a continuación te dejamos sus atuendos más icónicos y en los que incluso se hacen presentes básicos del clóset como los jeans.

