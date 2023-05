Los pantalones de encaje y transparencias serán la tendencia del verano, así los llevan las famosas

Nos encontramos a poco más de un mes para la llegada oficial del verano, una de las temporadas más esperadas por muchas ya que es el momento perfecto para lucir cómodas, frescas, femeninas e incluso arriesgadas con prendas que no se pueden llevar en otros momentos del año. Al menos así nos lo han demostrado las famosas al lucirse con diseños en los que los tamaños mini, escotes o arriesgados se hacen presentes para disfrutar de los meses en los que más calor hace, pero si algo se puede adelantar es que el encaje y las transparencias dominarán las tendencias.

Tan sólo este fin de semana la hermana de Dua Lipa, Rina Lipa, sorprendió al combinar estos dos detalles en un vestido ideal para presumir la figura; sin embargo, otras famosas y algunas de ellas mexicanas han demostrado que para lucir icónicas este verano son indispensables los pantalones de encaje y transparencias. ¿Te animas a lucirlos?, aunque seguramente ya los visualizaste en atuendos playeros, lo cierto es que se pueden llevar hasta eventos si sabes cómo estilizarlos.

¿Cómo combinar un pantalón de encaje y transparencias?

Si durante la primavera los pantalones ajustados y que imitaban la forma de las medias eran la sensación, para este verano las famosas tienen claro que los cortes holgados y con todo tipo de colores se deberán lucir para causar sensación; la mejor parte es que no se trata sólo de una prenda aesthetic que puedan llevar las mujeres de menos de 20 años, sino también aquellas de más de 30 o 40 años que quieran lucir en tendencia.

El truco para combinar los pantalones de encaje y transparencias cuando se va a la playa es lucir debajo el bikini o traje de baño, algo parecido a lo que ocurrió hace unos meses con las prendas de crochet; sin embargo, para el verano actrices como Aislinn Derbez han demostrado que se puede conseguir un estilo más arreglado y perfecto para una sesión de fotos, para un paseo durante los días más calurorsos o simplemente para darle un estilo más fresco a las prendas de cuero que también causan sensación.

En su cátedra de moda, la actriz presumió un pantalón blanco, de tiro alto y holgado en el las piernas quedan a la vista de forma discreta gracias a los dos detalles que conforman el diseño; mientras que para contrarrestar lo revelador de la prenda, unas bragas blancas son la apuesta ideal. Por otro lado, un top negro es perfecto para presumir el abdomen marcado y conseguir ese look fresco que amerita la temporada de calor; finalmente una gabardina larga y de cuero le da el toque chic al look y cubre gran parte de la figura.

Por otro lado, la actriz Fernanda Castillo dejó claro que a los 41 años también se puede lucir esta tendencia que reinará a lo largo del verano; sin embargo, en su caso un estilo chic marca la diferencia y resulta perfecto para un evento de noche. Para ello recurrió a un pantalón negro de encaje y transparencias con un corte más ajustado al estilo del slim para resaltar las piernas y aunque apostó por algo monocromático, también añadió un toque de color para sumarse a la fiebre del Barbiecore.

En una lección de estilo, la famosa combinó esta prenda icónica también con bragas a la vista, pero también con un corsé de tirantes para resaltar su silueta; mientras que en el calzado se olvidó de las sandalias que ya adelantaba Aislinn Derbez y que no pueden faltar en el verano, para en su lugar lucir botas a media pantorrilla y elevar el atuendo. Finalmente agregó una gabartida satinada en color fucasia para lucir más femenina que nunca.

¿Y tú, te sumarías a la tendencia de los pantalones de encaje y transparencias?, no olvides que son muy fáciles de combinar e ideales en cualquier ocasión en la que no se requiera una elegancia, pues si bien se pueden estilizar para hacerlos pasar por formales, no siempre los podrás usar. Lo ideal es dejarlos para aquellos momentos en los que quieras lucir glamurosa o para llevarlos a un viaje a la playa. ¡Pero no te olvides de agregar accesorios!

