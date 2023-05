Meghan Markle impone moda con entallado vestido dorado y la comparan con Kate Middleton

La coronación del rey Carlos III sirvió como el pretexto perfecto para reunir a toda la familia real británica, incluso a algunos exiliados como el príncipe Harry, el hijo menor del monarca; sin embargo, su presencia fue muy polémica al ocupar un lugar alejado del protagonismo y por aparecer sin su amada Meghan Markle. Por su parte la exroyal que desde el pasado mes de diciembre había mantenido un perfil bajo y alejado de los medios, salió a dar la cara en una caminata rodeada de amigos y con un rostro muy sonriente.

Aunque sus fotos causaron revuelo por un mensaje supuestamente oculto hacia la monarquía, ahora regresó al estrellato de la forma más icónica y no pasó desapercibida gracias a un elegante vestido dorado por el que incluso fue comparada con la princesa de Gales, Kate Middleton, pues la supuesta enemistad entre ellas ha permeado entre los fanáticos de los royals. A pesar de las críticas, el rostro sonriente de la exactriz sorprendió a muchos y es que de nueva cuenta recibió un premio y no dudó en compartir el momento con el príncipe Harry y su madre, Doria Ragland.

En un entallado vestido dorado y tacones de pulsera, así se lució la exduquesa de Sussex

La protagonista de "Suits" se presentó en el Ziegfeld Ballroom de Nueva York para recibir el premio Women of Visión por su ardua labor como feminista y defensora de los derechos humanos, temas de los que incluso llegó a hablar en su podcast "Archetypes", y para la ocasión la elegancia y el glamur no podían faltar. Aunque el gran protagonista de la noche fue un vestido entallado y en color dorado, lo cierto es que lo que llamó la atención de muchos es que el look entero está valuado en más de 11 mil euros, es decir, más de 209 mil pesos mexicanos.

El vestido destaca por un llamativo color dorado con el que se consigue el balance entre lo elegante y lo llamativo, además que cuenta por un escote de corazón y cut out, además de una falda midi con una abertura justo en medio de las piernas para un toque extra chic. Se sabe que el diseño pertenece a la firma Johanna Ortiz y tiene un costo de 41 mil 981 pesos mexicanos, pero actualmente se encuentra de rebaja y se puede conseguir por 16 mil 792 pesos.

Por otro lado, Meghan Markle se vistió de gala con otras firmas reconocidas, ya que para complementar su look dorado apostó por un clutch amarillo de Carolina Herrera, además de un par de sandalias tipo stiletto valuadas en 25 mil 118 pesos y joyas como arracadas, un anillo y un par de pulseras, una de Cartier y otra que perteneció a lsu suegra, la princesa Diana, que le dan el último toque de glamur y lujo al atuendo.

La exactriz apareció en la entrega del premio acompañada por su esposo, el príncipe Harry, y su madre Doria Ragland, quienes posaron muy sonrientes ante la prensa; mientras que la que más destacaba de los tres era Meghan Markle, pues sus acompañantes iban con tonos sobrios como un vestido negro y un traje azul marino, para que el dorado del diseño de lujo resaltara entre la multitud.

El vestido se puede llevar con o sin tirantes. (Foto: Captura de pantalla)

¿El mismo vestido? Comparan a Meghan Markle por "robarle" el look a Kate Middleton

Por años se ha hablado de la supuesta enemistad entre la exduquesa de Sussex y la actual princesa de Gales por historias que incluso el hijo menor de Carlos III recordó en su libro en las que acusa a su cuñada de haber hecho llorar a Megha Markle días antes de su boda. Por supuesto, esto aunado a la mala fama que la pareja se ha ganado ha hecho que entre los fanáticos de la realeza británica surja esta rivalidad que ha llevado a más de una comparación.

Tras ver a Meghan Markle con un elegante y lujos vestido dorado,en redes se recordó el look que usó Kate Middleton en 2021 para la premiere de James Bond con el que causó sensación y que destaca por preciosos cristales dorados. Ante las supuestas similitudes en la red se han hecho todo tipo de comentarios negativos contra la esposa del príncipe Harry.

"Cuando pides algo de la realeza, pero recibes la imitación", "quiere tanto su momento de vestido dorado", "cuando pides un vestido dorado pero terminas con baldosas de cocina" y "el vestido de Kate es un hermoso dorado brillante y se veía absolutamente hermosa. Rompió el internet esa noche en el estreno de James Bond, realmente increíble. La actriz, bueno, ella parece una actriz ordinaria realmente, fingiendo su usual mirada bomba de amor", se lee en redes.

Esta no es la primera vez que se compara a Meghan Markle con Kate Middleton, pues a penas el mes pasado se reveló el "nuevo" rostro de la exactriz en el que se le acusó de haber abusado de las mejoras estéticas para parecerse a la princesa de Gales; mientras que en más de una ocasión sus looks han causado revuelo por llevar diseños similares, colores o combinaciones como las que ya ha presumido la futura reina del Reino Unido.

SIGUE LEYENDO

Kate Middleton enseña a usar tenis con pantalón de vestir para lucir como princesa

Kate Middleton se suma a la tendencia de las transparencias con elegante vestido midi

Rania de Jordania: 3 looks con los que confirma que sólo las reinas usan jeans

Selena Gómez presume las uñas que te harán lucir elegante aún con el estilo de Barbie