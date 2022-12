Acusan a Meghan Markle de "robarle" el look a Kate Middleton en medio de su polémico documental con Netflix

La Familia Real Británica sigue en el ojo del huracán por el polémico documental en Netflix que están por estrenar el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, una producción que les habría dejado una jugosa fortuna; sin embargo, la polémica no termina por quienes acusan a los exduques de Sussex de lucrar con la realeza e incluso con la muerte de Lady Di. Por supuesto, el rey Carlos III y su esposa la reina consorte, Camila Parker, ya han dejado ver su molestia y fuentes anónimas revelaron que la corona ya está cansada de las acusaciones y quejas constantes de quienes alguna vez formaron parte de la corona.

El tema no ha dejado de dar de qué hablar en los últimos días y si algo ha quedado claro es que la polémica parece no tener fin, pues hasta con pequeños detalles se dan guiños entre cada miembro de la Familia Real. Si bien es cierto que el conflicto también incluye al príncipe William y a la princesa de Gales, Kate Middleton, los futuros reyes del Reino Unido han sabido mantenerse al margen. A pesar de ello, los fans no han dejado de notar similitudes que ya fueron tomadas como guiños o "respuestas" a ciertas conductas.

Este es el look de Meghan habría "robado". (Foto: IG @princeandprincessofwales)

Una de estas últimas "respuestas" fue el look que lució Meghan Markle la noche de este martes, pues para su visita junto a su esposo a la gala de de los Ripple of Hope en Nueva York, donde la exduquesa de Sussex se lució con un despampanante vestido blanco con escote en los hombros y un icónico anillo con una piedra aguamarina en talla esmeralda que perteneció a la difunta princesa Diana, madre de Harry. Aunque es normal que las joyas se hereden de una generación a otra, los fans no dudaron en asegurar que la actriz de "Suits" el robó el look a Kate Middleton.

Las similitudes de looks, ¿la "duquesa difícil" le robó el look a la futura reina?

Cabe recordar que la semana pasada la princesa de Gales y el heredero al trono viajaron a Boston, en Estados Unidos, en donde participaron en los Premios Earthshot 2022, donde Kate Middleton se robó todas las miradas al lucir un icónico vestido rentado cuyo diseño llamó la atención por un colorido tono verde, ajustado a la silueta y con mangas largas acompañadas por un peculiar escote en los hombros. Para la ocasión, la royal apostó por una de las joyas más icónicas de la corona británica y que también fue la preferida de Lady Di: una gargantilla de esmeraldas.

Ahora con la reciente aparición de Meghan Markle en su gira previo al estreno de su documental en Netflix, además de su look con escote similar ha dado mucho de qué hablar y en redes sociales no la perdonan por "robarle" el look a su cuñada, eso sin mencionar que también la acusan de haber lucido el anillo que perteneció a la princesa Diana para igualarse con el despampanante outfit de Meddleton de la semana pasada.

Así sorprendió Meghan este martes. (Foto: AFP)

Las comparaciones se han hecho virales en redes sociales, donde se habla de la similitud de estilos con mensajes como "lo que pedí vs lo que recibí", colocando el look de la princesa de Gales en la primera categoría. En otros comentarios más se lee el favoritismo por la esposa del príncipe William, mientras que la famosa por participar en programas como "la chica del maletín" fue duramente criticada.

"Una es el ícono de la moda y la otra es solo blah", "Meghan parece un pañal enorme", "no en la misma liga ni siquiera cerca", "Kate se ve elegante, Megs se ve cuadrada y arrugada" y "está tratando de hacer que la gente piense que está embarazada otra vez" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Los memes del parecido inundaron la red. (Foto: IG @royalinstablog)

En medio de la polémica los usuarios de las redes sociales y los fanáticos de la Familia Real Británica también aprovecharon para recordar uno de los looks de la princesa Diana que también habría sido la "inspiración" de Meghan Markle en su paso por Nueva York y en este segundo vestido también destaca un escote con los hombros al aire, manga larga y una abertura en la parte delantera de la falda. La única diferencia es el color menta que la princesa de Gales lució en su juventud con el tono blanco impecable que eligió la "duquesa difícil".

Por supuesto, tras darse a conocer la imagen comparando ambos looks de las royals, las críticas contra la esposa del príncipe Harry no se dejaron esperar y de nueva cuenta demostraron que no es una de las favoritas del público, en especial por lo que ya se espera que retrate el documental con Netflix.

"Una tiene clase, la otra no", "ella copia todo", "Harry no parece tan traumatizado por los clics ahora", "una es clásica y la otra clasificadamente enferma", "Markle simplemente no encaja" y "no hay punto de comparación" son algunos de los comentarios que se leen en redes.

En la red también piden dejar de hacer comparaciones. (Foto: IG @royalinstablog)

SIGUE LEYENDO

El joven jugador de futbol que puede llegar a ser rey de España

VIDEO: el ácido comentario de la Reina Isabell II contra un ministro africano que confirmaría racismo en la casa real

VIDEO: le lanzan huevos al rey Carlos III en medio de polémica con el príncipe Harry