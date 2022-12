VIDEO: el ácido comentario de la Reina Isabell II contra un ministro africano que confirmaría racismo en la casa real

La casa real británica está a travesando un complicado momento previo a la coronación del rey Carlos III, heredero del trono tras la muerte de su madre la reina Isabel II, pues el próximo estreno del documental "Harry y Meghan" promete causar mucha polémica ya que la pareja contará cómo el fue el trato de la monarca hacia la esposa de su nieto y los avances vislumbran que habrá acusaciones de racismo por parte de la familia real asentada en el Palacio de Buckingham.

La producción de Netflix, que se estrenará el próximo 8 de diciembre, los primeros seis capítulos abordarán la historia de cómo se conocieron y enamoraron los duques de Sussex, así como el rechazo de la familia real ante la noticia que habría una boda entre el príncipe Harry y la actriz estadounidense; en frases sueltas como "hay una jerarquía en la familia", "me di cuenta que nunca te protegerían", "nadie sabe toda la verdad", "estaba aterrorizado, no quería que la historia se repitiera", los protagonistas vislumbran un sistema monárquico que reprueba la mezcla racial.

Estas polémicas acusaciones han hecho que las miradas vuelvan al pasado y un documental de 1969 revelaría el racismo de la reina Isabel II, pues hace una fuerte declaración contra un ministro africano a quien compara con un gorila. En las imágenes se ve a un joven príncipe Carlos junto a su padre el príncipe Felipe de Edimburgo quien suelta la carcajada ante las afirmaciones de la monarca, quien insiste en juzgar el aspecto del funcionario.

El video grabado en 1969 en la casa real británica es el primero que se filmó dentro de la residencia de la reina y las cámaras estuvieron todo un día con la realeza para retratar un día ordinario con la monarca, sin embargo lo que destaca que un ácido comentario de la reina donde bromea sobre el aspecto de un ministro africano a quien compara con un gorila.

It is extremely difficult sometimes to keep a straight face when the Home Secretary said to me, there´s a gorilla coming in. So I said to you, what an extraordinary remark to me, very unking about anybody. And so I stood in te middle oh the room and pressed the bell and the doors opened. There was a gorilla. And I had the most terrible trouble. You know he had short body, long arms.