"Era algo racial": durísimas acusaciones de Harry contra la familia real y la guerra contra Meghan Markle

El nuevo documental de los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, en la plataforma Netflix está dando mucho de qué hablar, pues sacará canas verdes a la corona británica tal cual lo hizo la princesa Diana en 1995 al conceder una polémica entrevista al periodista Martin Bashir en el programa Panorama de la BBC.

Esta vez el hijo menor de Diana y Carlos habla frente a las cámara en un documental de Netflix que promete ser tan polémico como el que protagonizó su madre, pues la prensa británica ha adelantado que se revelarán secretos de la corona que giran en torno al rechazo de la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle.

En el documental se ve a una Meghan afligida. Foto: Especial

Las duras acusaciones revelan que todo se trató de un conflicto racial contra la exactriz estadounidense y el avance deja ver que la corona nunca apoyaría a Harry para que viviera su amor de manera libre y protegida. En las imágenes se ve a un desesperado Harry, quien se lleva una mano a la cara mientras pasa detrás de él la duquesa de Sussex embarazada.

Harry y Meghan huyeron de la prensa sensacionalista

Las imágenes del nuevo tráiler de la producción de Netflix dejan ver que habrá un nuevo drama en la familia real, pues se escuchan comprometedoras frases como: "hay una jerarquía en la familia", "me di cuenta que nunca te protegerían", "nadie sabe toda la verdad", "estaba aterrorizado, no quería que la historia se repitiera", en referencia al acoso que vivió la princesa Diana por parte de toda la familia real al no adaptarse como ellos querían a las estrictas reglas impuestas por la monarca Isabel II.

El documental estará dividido en dos partes, la primera de ella se estrenará el 8 de diciembre con seis episodios, mientras que la segunda entrega se estrenará el 15 de este mes; "Harry y Meghan" es el resultado de un contrato multimillonario que firmó la pareja con la cadena internacional para filmar esta serie documental, que se espera sea una de las más exitosas hechas por Netflix hasta el momento.

Se cree que la serie causará polémica en la casa real británica. Foto: Netflix

La princesa Diana fue víctima de la prensa, ¿lo será Harry?

Medios británicos han expresado su preocupación por que el duque de Sussex sea víctima de los medios tal cual lo fue la princesa Diana en 1995 cuando cayó en la manipulación del periodista Martin Bashir quien manejó a su conveniencia información y falsificó documentos para que la princesa de Gales accediera a dar una entrevista en el programa Panorama de la BBC, abusando de su confianza, pues ella creía que la espiaban y él alimentó esa "paranoia", tal cual lo ha dicho el príncipe William.

El primer adelanto de este documental ha generado innumerables críticas hacia los duques de Sussex pues aseguran que es algo contradictorio que se hayan prestado a este millonario proyecto, ya que uno de los motivos por los que se alejaron de la realeza era para evitar la exposición mediática. Desde que se instalaron en Estados Unidos, hace dos años, no han dejado de estar en el ojo público, en entrevistas, portadas de revistas, eventos masivos y giras a nombre del título al que supuestamente renunciaron.

El documental no le ha gustado al rey Carlos. Foto: Netflix

