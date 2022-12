El joven jugador de futbol que puede llegar a ser rey de España

Actualmente las acciones que se desarrollan en Qatar en el marco del Mundial de Futbol acaparan las noticias de portales y las conversaciones en redes sociales. Pero no todo lo relacionado a este evento tan esperado que ocurre cada cuatro años tiene que ver con lo que pasa en la cancha con los 22 jugadores, de hecho hay mucho escándalo en la denominada "prensa del corazón" que ya esta visualizando a un joven jugador de la recién eliminada Selección Española en el trono de su nación.

Resulta que Pablo Gavi, futbolista de apenas 18 años, está siendo seriamente relacionado con la princesa Leonor, quien es la heredera legítima al trono español. Los rumores alrededor de una relación entre los jóvenes comenzó cuando el mismísimo rey Felipe visitó el vestidor de la selección campeona en 2010, ello luego de su contundente triunfo en contra del combinado de Costa Rica.

Una camiseta es la clave

Entre las felicitaciones, una de las cosas que saltaron de inmediato ante la vista de los curiosos, fue que Gavi, que de hecho está en la lista de los más atractivos en España, le ofreció al rey una camiseta (con el número 9 que es el que él usa) de la "furia roja" con dedicatoria, hasta ese momento todo normal, lo que llamó la atención es que dicha prenda era de una talla evidentemente mucho más chica a la que podría ser usada por el monarca.

Gavi le regala una camiseta al rey Felipe. Foto: @casarealdeespana

Los medios españoles no han parado en este chisme de la realeza e incluso han revelado que en el Instituto de Gales, lugar donde estudia la princesa, se ha hallado una carpeta llena con fotografías y demás afiches relacionados con el jugador que se ha convertido en el segundo español más joven en anotar en una Copa del Mundo.

"La talla de la camiseta de Gavi no es para el Rey Felipe. Es el jugador más guapete de la Selección, está soltero, pero liga mucho", se platicó en el programa de Telecinco Socialité.

Pablo Gavi en Qatar 2022

Esta no ha sido la primera vez que se le relaciona a la princesa con un amor, pues en el pasado abril se dijo que mantendría un romance con un misterioso muchacho de origen brasileño, que la acompañó en su reaparición en público, misma que se dio a un centro de refugiados ucranianos.

Al momento al joven del FC Barcelona ya se le ha dado el mote de "El Principito" en la prensa, mientras ni él, no la Casa Real han dado una sola palabra al respecto, pero ha sido el técnico de la selección eliminada en tanda de penales en contra de Marruecos, Luis Enrique quien en su criticada faceta de streamer dijo: "Ya me he enterado de la noticia, lo que os gusta el cachondeo. Lo que os gusta darle la vuelta a todo ¡Ay...! La verdad que no lo veo, no".

SEGUIR LEYENDO

Letizia Ortíz, la reina de España es un ícono en la moda; pero esta es su transformación: FOTOS