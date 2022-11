Meghan Markle, la "duquesa difícil", asegura la llaman así para no decirle "perra"

Meghan Markle de nuevo se encuentra en la mira por una polémica declaración en su podcast "Archetypes" con la que no sólo habría defendido su personalidad, sino también hecho un pequeño gesto hacia su pasado dentro de la Familia Real Británica y es que luego de recibir su título de duquesa de Sussex, la exactriz se enfrentó al escrutinio público. Entre la larga lista de críticas y comentarios que le hacían resalta el nombre de la "duquesa difícil" y que este martes volvió a salir a la conversación por la postura de la esposa del príncipe Harry.

Aunque en el último episodio de su podcast no mencionó los señalamientos que recibió al ser considerada como la "duquesa difícil", sí hizo una reflexión sobre las similitudes entre ser una mujer nombrada como "difícil" y una "perra"; de hecho, en sus comentarios no dudó en afirmar que la primera palabra es una forma que miles de personas tienen para no llamar a las mujeres con la segunda. Y sin duda, esta consideración no pasó desapercibida para muchos, quienes recordaron que en el pasado la nombraron de esta forma para hacer señalamientos sobre su personalidad, acciones o decisiones.

En esta ocasión las invitadas para abordar el tema "¿Ser una 'B' o no ser una 'B'?", como una abreviatura de "bitch" (perra en inglés), fueron Mellody Hobson, presidenta de Starbucks, y Victoria Jackson, magnate del maquillaje, junto a la esposa del príncipe Harry hablaron sobre la carga que tiene esta palabra y la ofensa que representa, especialmente en el mundo laboral. Por otro lado, se habló sobre las personalidades detrás de estas mujeres y cómo al no adaptarse a los estereotipos son precisamente señaladas como "difíciles".

Desde el 2018 recibió el apodo de la "duquesa difícil". (Foto: Especial)

"(Difícil) en realidad es solo un eufemismo o probablemente ni siquiera sea un eufemismo. Es realmente una palabra clave para la palabra con B (bitch/perra)", dijo Meghan Markle en la transmisión.

Luego de escuchar lo que las invitadas tenían que decir sobre el uso de "perra" como un insulto hacia las mujeres, la protagonista de "Suits" agregó una reflexión totalmente propia que los internautas tomaron como una defensa hacia su persona y un giño hacia quienes la llamaron como la "duquesa difícil" a lo largo del 2018 y para ello no dudó en dejar ver algunas presuntas cualidades que deberían tener a quienes insultan con esta grosería.

"Tal vez, la verdad de etiquetar a una mujer con la palabra B o con 'es difícil', a menudo es una desviación, una forma de ocultar algunas de sus cualidades realmente asombrosas, su persistencia, su fuerza, su perseverancia, su fuerte opinión, tal vez incluso su resiliencia", precisó antes de agregar que estas etiquetas también son una forma de quitarle el poder a las mujeres que "no se sienten cómodas con el silencio".

Cuando formaba parte de la corona, los empleados la acusaron de ser autoritaria. (Foto: Especial)

"Pero eso es lo que sucede cuando etiquetamos a alguien, a una mujer, especialmente, con alguna de estas palabras. Se convierte en una forma de quitarle el poder. Mantenerla en su lugar. Muchas veces está ligado a las mismas mujeres que tienen poder y agencia; mi amigo estaba sugiriendo que no se sienten cómodos estando en silencio, como las mujeres empresarias y los emprendedores".

A pesar de la controversial postura de Maghan Markle, también aprovechó el espacio de su podcast para recordar que en conversación con uno de sus amigos también descubrió que al ser considerada como una mujer "difícil", llega "un cierto punto en el que aceptas el hecho de que no le agradarás a todo el mundo"; sin embargo, agregó que el objetivo siempre será "que te respeten", incluso si no les agradas.

¿Por qué llamaban a Meghan Markle la "duquesa difícil"?

Su llegada a la Familia Real Británica causó mucho revuelo por su pasado como actriz y como mujer divorciada, además que sus actitudes reveladas por exempleados que sirvieron a Meghan Markle la llevaron a ganarse el título de una mujer difícil por presuntas acciones autoritarias, comportamientos excesivos al supuestamente enviar correos electrónicos al personal a tempranas horas de la mañana e historias que no han quedado claras del todo como la vez que habría hecho llorar a Kate Middleton (o viceversa, según diversas historias).

Entre las polémicas opiniones que muchos empleados tenían hacia la duquesa de Sussex también surge el apodo de "Meg-Antoniette" con referencia a la reina francesa y lo controversial que resulta su historia por el derroche excesivo.

