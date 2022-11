El pedido de Meghan Markle y el príncipe Harry que la reina Isabel II declinó y tomó como ‘inapropiado’

El Príncipe Harry es el hijo menor de Lady Di y el actual rey Carlos III. De ser el tercer sucesor a la corona, pasó a ocupar el quinto lugar, pero esto no ocurrirá debido a que renunció a todos los beneficios de la realeza. Desde 2018 que se encuentra casado con Meghan Markle con quien tuvo dos hijos. En los últimos días se conoció la noticia que la pareja le habría hecho un extraño pedido a la Reina Isabel II y que la ex reina tomó como inapropiado.

En el año 2020, se conoció que el Príncipe Harry junto a su esposa habían decidido renunciar al papel que desempeñaban en la familia real británica para poder volverse independientes económicamente. Desde el 1 de abril de ese año, la pareja renunció finalmente al tratamiento de alteza real y han dejado de presenciar actos de la realeza y su familia dejaron de ser sustentados económicamente por la corona.

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Fuente Instagram @marklemeganoffical

Tanto el Príncipe Harry como su esposa, la ex actriz estadounidense, Meghan Markle habían firmado un acuerdo millonario con Netflix para poder producir una serie sobre ellos en donde tenían las intenciones de revelar todos los secretos de la familia real, pero ante el fallecimiento de la Reina Isabel, los planes se vieron alterados y la pareja habría decidido dar marcha atrás. El contrato rondaba los 40 millones de libras esterlinas.

Los duques de Sussex habían firmado un acuerdo millonario con Netflix. Fuente Instagram @marklemeganoffical

En los últimos días, se conoció la noticia de que Meghan Markle y el Príncipe Harry le habrían hecho un pedido a la Reina Isabel II que la ex reina habría catalogado de irrisorio y que provocó su enojo con la pareja. Los duques de Sussex le consultaron sobre la posibilidad de vivir en el castillo de Windsor y esto no cayó del todo bien en la ex soberana.

Los duques de Sussex le hicieron un irrisorio pedido a la reina Isabel II. Fuente Instagram @hrhofsussex

De acuerdo a lo publicado por The Times, Markle y el Príncipe Harry solicitaron tener a disposición algunas viviendas para luego del matrimonio, pero esto solo era para la reina Isabel III y el actual rey Carlos III. Además, la ex reina les había obsequiado como regalo de boda una propiedad ubicada en la finca Frogmore Home Park, donde los duques se mudaron en 2019. Ante el insistente pedido, la difunta monarca terminó rechazando el pedido.