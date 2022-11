Lady Di: el homenaje de Kate Middleton a su difunta suegra

El estilo de la princesa Kate Middleton es uno de los preferidos de todas las royals, pues siempre se mantiene fiel a la elegancia que implica ser de la realeza y así como logra su toque personal al hacer de los abrigos y los vestidos de punto sus preferidos, en más de una ocasión ha demostrado que en cada look recupera aspectos de la estética de su difunta suegra, Lady Di. Al recordar cómo impuso moda la madre de los príncipes William y Harry es imposible no hablar de sus looks atemporales y antiedad que todo el mundo quiere recrear en pleno 2022.

Por supuesto, la nueva princesa de Gales no es la excepción y en varias ocasiones ha sorprendido con looks parecidos a los de su suegra, ya sea por los estampados, formas o estilos a la hora de combinar ciertas prendas y colores. Y en una de sus últimas y más importantes apariciones públicas, Kate Middleton no sólo dejó ver unos cuantos guiños al estilo de Diana, pues también le rindió homenaje con un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie.

En este día y con motivo del Día del Recuerdo que encabezó el rey Carlos III por primera vez, la royal más querida del Reino Unido y futura reina consorte se lució con un lujoso abrigo y sombreros negros, además del broche de amapola que también se le vio a Camila Parker. Aunque los looks de ambas guardaban pequeñas similitudes entre sí, fue la esposa del príncipe William quien se robó todos los reflectores al tomar prestadas las joyas favoritas de la madre de su marido.

Kate Middleton en el Día del Recuerdo 2022. (Foto: AFP)

Lady Di luciendo los famosos aretes de perlas y diamantes. (Foto: Daily Mail)

Se trata del par de aretes preferidos de Lady Diana y los que usó en varias ocasiones, incluyendo encuentros importantes, un detalle con el que ahora su nuera la recordó y rindió homenaje de la forma más discreta. Aunque esta no es la primera vez que Kate luce las joyas de la fallecida princesa, el gesto surge a días que se dio a conocer que Camila Parker no quería a Middleton dentro de la Familia Real Británica, ya que no era "digna"; mientras que ahora la royal "no soporta" a la reina consorte ni sus decisiones.

Dichos aretes destacan por ser colgantes y con una mezcla entre diamantes y perlas que le dan un toque muy elegante a la imagen, además que resaltan inmediatamente a la vista por lo brillosos que resultan, en especial si se lleva un look total black como el que lució este domingo la royal. El homenaje no ha pasado desadvertido para nadie y es por ello que también se han recordado algunos de los momentos y fotos en los que Lady Di los lució en el pasado.

El homenaje se da en medio de su supuesta mala relación con la reina consorte. (Foto: AFP)

Uno de esos icónicos momentos, según el Daily Mail, fue un banquete que la exesposa del ahora rey Carlos III tuvo con el emperador japonés Akihito en 1990 en el Palacio Imperial de Tokio y más tarde en una gala en el Palacio de Versalles en 1994.

Como adelantábamos, esta no es la primera vez que Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana al portar sus preciosas y lujosas joyas, pues el pasado 19 de septiembre durante el funeral de Estado de la reina Isabel II, la princesa de Gales lució un lujoso collar que ha pasado de generación en generación y así como lo lució su difunta suegra, también lo llegó a lucir la propia reina de Inglaterra.

Esta es otra de las joyas de la corona que ha lucido Kate Middleton. (Fotos: TW @KateBennett_DC)

SIGUE LEYENDO

Respira muy hondo antes de conocer las joyas que heredará Lilibeth de la reina Isabel II

Este fue uno de los momentos más dramáticos de Lady Di en su embarazo del príncipe William

Trata de no respirar antes de conocer las humillaciones que tuvo que soportar Lady Di