Este fue uno de los momentos más dramáticos de Lady Di en su embarazo del príncipe William

Diana Frances Spencer, conoció al quien es el actual Rey Carlos III en el año 1977 durante un partido de polo cuando ella apenas tenía 16 años y el 29, sin dudas una gran diferencia de edad, pero esto no impidió que iniciaran una relación amorosa dos años después de ese momento en el que se vieron por primera vez.

Cuando pasaron dos años de pareja decidieron formalizar la relación y casarse, así fue que llevaron a cabo un multitudinario casamiento en la Catedral de San Pablo el 29 de julio del año 1981. Pero a través del tiempo la princesa Diana tuvo que pasar por difíciles momentos dentro de la familia Real debido a sus protocolos.

Casamiento de Diana y el actual Rey Carlos III. Fuente: Instagram lady.diana_

Es que es sabido que el Rey Carlos III le era infiel a Lady Di con quien es la actual reina consorte Camilla Parker, y la princesa de Gales tenía que soportar esta situación, como así también que la Reina Isabel II le reclamara que tenía que ser obediente y disciplinada, algo que la princesa no quería pasar.

Diana, ya no sabía que más hacer para llamar la atención de su pareja Rey Carlos III, por lo que la hizo tomar una drástica decisión y fue tirarse por las escaleras estando embaraza de 4 meses del príncipe William, que sin dudas podría haber terminado en una tragedia, y a la pareja de la princesa de Gales simplemente se marchó.

Diana junto a sus hijos William y Harry. Fuente: Instagram lady.diana_

Comentó Diana: “Me tiré por las escaleras intentando llamar la atención de mi marido, para que me escuchara. Le dije que estaba desesperada y él me contestó que estaba llorando como una histérica y que no me iba a escuchar. Me dijo: Siempre me haces lo mismo. Me vuelvo a casa. Así que me arrojé a las escaleras”.