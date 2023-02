Apio Quijano y Melissa de JNS se defienden tras ser señalados por la separación de Erik Rubín

Luego de que Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaran su separación a través de un comunicado en el que aseguran que se realizó en buenos términos, los rumores no se han hecho esperar y en estos se ha señalado a los cantantes Apio Quijano y Melissa, del grupo JNS, de ser los terceros en discordia en el matrimonio de la conductora.

Las especulaciones surgieron luego de que durante algunos de los conciertos del “90’s Pop Tour” el ex Timbiriche y Apio Quijano se besaran, mientras que la cantante y la expareja de Andrea Legarreta se abrazaron generando gran alboroto entre los asistentes por la forma en que la toma de la cintura. Por ello, cuando se dio a conocer la separación de inmediato surgieron críticas a los cantantes a través de redes sociales.

En un encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México retomado por la Agencia México, Apio Quijano estalló contra quienes los acusan de ser los responsables en la separación de los también actores y, tanto él como Melissa, puntualizaron en que todo se trataba de un show y externaron su total cariño tanto a Erik Rubín como a la presentadora de “Hoy” y a sus hijas, Mia y Nina.

“La verdad es que ya, que me dejen en paz, si no es una cosa es otra caray, de verdad no tengo nada qué decir, creo que como están aventándole mucho por el lado de 90’s y por la parte de actuación que hacemos en el escenario, nada qué ver, es un show, o sea, nada más, y claro, es un buen amigo, tan tan”, dijo molesto Apio Quijano.

Mientras que Melissa añadió: “Es muy doloroso que te involucren en algo así, cuando de mi parte solamente hay respeto y cariño. Para empezar, me respeto, hay respeto para mi pareja, que es Poncho, hay respeto hacia la familia de Poncho, hacia mi familia, hacia Erik, hacia Andrea, hacía las niñas, hacia la familia de Erik. No se vale, y la gente no entiende que muchas veces lo que pasa en el escenario es un show montado, es un número que se sigue, es actuación, ¡por Dios!, de verdad, entonces no se vale, no es justo y duele mucho, y más cuando no haces nada malo”.

Melissa de JNS se defiende de las críticas en su contra. Foto: Agencia México

Andrea Legarreta responde a señalamientos

Durante la emisión de este jueves del programa matutino, Andrea Legarreta rompió el silencio sobre su separación y entre lágrimas recalcó que no existe ningún tipo de conflicto con su expareja que motivara su separación; además, reaccionó las críticas que ha recibido Apio Quijano y Melissa por lo ocurrido en el escenario y los señalamientos en su contra.

“Es absurdo, la verdad he procurado no ver casi nada (…) La verdad es que me parece que hay gente que es muy mala, me parece que hay gente muy cruel, sin empatía y a la mejor sus propias historias de vida han sido duras, entonces prefieren: ‘Ven cómo no existe el amor, no es real'. Respeto mucho a la comunidad gay, pero Erik es quien menos tiende a ser gay. Si la gente quiere pensar en eso y le da paz, que piensen lo que quieran”, indicó.

Añadió: “Melissa está enamoradísima de su Poncho y Poncho de ella. Erik y Melissa son grandes amigos, se quieren muchísimo. Entonces cosas que suceden en el escenario estas historias, estos momentos de coreografías. Es como si yo me hubiera enojado con todos los que salían en la orgía y él salía de Judas, somos mucho más inteligentes”.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anuncian su separación tras 22 años de matrimonio. Foto: IG @andrealegarreta

