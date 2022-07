"Fue una infancia espantosa": Apio Quijano revela que sufrió bullying cuando era niño

A pesar de ser un exitoso músico, Apio Quijano no ha tenido una vida sencilla, pues la etapa que para muchos es una de las más bonitas de su vida, para él fue un infierno debido a la indiferencia de su padre y principalmente al bullying que recibía por parte de sus compañeros de clase.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Héctor Quijano, mejor conocido como Apio Quijano, habló acerca de lo dura que fue su infancia y cómo es que llegaron a afectarlo los comentarios que le hacían sus compañeros de clase.

Ya que el reconocido cantante aseguró que además de excluirlo de las actividades, lo consideraban "el raro de la clase", esto en atención a que era un pequeño muy callado, aunque también llegaron a insultarlo con frases más fuertes e hirientes relacionadas con su orientación sexual.

"Yo sufrí de bullying muchos años de mi vida; toda la primaria hasta mitad de secundaria. Me cambiaron de varias escuelas porque me trataban muy mal los niños, yo era un niño muy especial, era un niño muy vulnerable, muy sensible, tímido completamente, con una energía femenina y eso fue parte de la agresión que yo sufrí por muchos años", reveló Apio Quijano para 'El minuto que cambió mi destino'.