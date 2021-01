"Apio" Quijano confiesa que su deseo sexual disminuyó luego de enfermarse de Covid-19

Luego de sostener una dura batalla contra el Covid-19, el cantante Héctor Quijano, mejor conocido como "Apio" explicó que uno de los principales estragos tras salir de la enfermedad, es la disminución considerable de su deseo sexual.

El exkabah manifestó que después del difícil momento de salud que vivió, en estos momentos sólo piensa en recuperarse totalmente:

“Como que el libido disminuye, además, sí tienes que recuperarte en vitaminas, en hierro, en zinc, porque todo se lo come (el virus)”, confesó en entrevista para el programa "Venga la Alegría.

También dijo que aunque identificó la disminución de su libido, por ahora no piensa en eso, pues más bien está enfocado en contrarrestar las secuelas del coronavirus.

“Quiero decirle a la gente que no están solos. Sí se sienten tristes y de pronto les dan ganas de llorar. Sí se cansan al hacer ejercicio, al subir escaleras, sí se les olvidan las cosas y no tienen apetito sexual; son miles de consecuencias que nos deja esta enfermedad. Entre las secuelas también está el no sentirte emocionalmente al cien y en lo último que estás pensado ahorita es cómo despertar la llama”, declaró.