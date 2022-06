"Déjanos en paz": Apio Quijano responde a Lolita Cortés por criticar a Kabah en "La Academia"

“La Academia 20 años” sigue generando polémica en redes sociales, entre otras cosas, por las feroces críticas que los jueces como Lolita Cortés han lanzado contra los alumnos y que esta vez alcanzaron a Kabah, motivo por el que Apio Quijano arremetió en redes contra la “juez de hierro”.

El reality show ha dado de qué hablar desde antes de que comenzara la generación por su 20 aniversario, sin embargo, uno de los detonantes han sido las críticas de Lolita Cortés ya que han generado debate y la molestia de otros artistas tanto dentro como fuera del programa, este es el caso del cantante de la agrupación que obtuvo gran popularidad en los 90.

Todo sucedió tras la presentación de César y Cesia en la que interpretaron el tema “Vive” de Kabah, en este instante la estrella del teatro musical dejó ver que se trataba de una canción sencilla de interpretar y que, pese a eso, los alumnos no tuvieron un desempeño sobresaliente sobre el escenario.

“Es una canción que le dieron a Kabah, la única talentosa ha sido María José, la única. Ka-¡bah! eso es todo”, arremetió Lolita Cortés contra los alumnos hablando sobre la agrupación.

"Déjanos en paz"

La crítica de Lolita Cortés a la agrupación se hizo viral de inmediato y Apio Quijano no dudó en defender a sus compañeros, por lo que compartió un video en su cuenta de TikTok donde lanza un contundente mensaje a la juez de “La Academia”.

“Me llegó un video de esta mujer, Lola Cortés, criticando a Kabah. Llevamos 30 años de carrera y bien qué mal tenemos éxitos de muchos años”, dijo el cantante en el video que dura casi un minuto y tiene más de 3 mil reacciones.

Añadió: “Yo no me voy a meter con tu carrera, porque hay mucho qué decir; bueno en realidad no hay tanto que decir, una mujer de musicales del 90, donde desapareciste (…) Respeta el trabajo de tus compañeros. Te conozco, te conozco bien. Déjanos en paz”.

