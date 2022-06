Toñita de La Academia revela detalles de su intenso romance con Yahir: "Lo disfruté y me gustó" | VIDEO

La que no para de estar en el "ojo del huracán" es Toñita, una de las alumnas de la Academia más simpáticas y extrovertidas. A 20 años del reality show de canto que la lanzó a la fama, la originaria de Veracruz continúa haciendo su lucha para ganarse un lugar en el mundo de la música. Actualmente, participa en el concurso de baile del matutino "Hoy".

La más reciente controversia de Antonia Salazar Zamora es su pleito con Lolita Cortés. Las dos celebridades se han envuelto en una guerra de declaraciones, que a opinión de Gustavo Adolfo Infante está "más montada que nada" y lo están haciendo para ganar rating y exposición en los medios. Sin embargo, es de todos conocido el carácter explosivo de la "Negra de oro".

Además, Toñita trae "pleito casado" con Myriam Montemayor, la ganadora de la primera edición de La Academia, con quien se dice "no se pueden ver ni en pintura". Además, hay rumores que apuntan a que la ausencia de Antonia del estreno de La Academia 20 se debió a una petición de la misma Myriam que no quería compartir escenario con su excompañera. Aunque esta versión no ha sido confirmada por ninguna de las dos intérpretes.

Lo que sí confirmó Toñita y con lujo de detalles, fue el romance intenso que vivió al lado de Yahir.

¿Toñita y Yahir fueron novios?

En entrevista para De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante, Antonia reveló detalles "picantes" de su supuesto romance con Yahir.

Se sabe por la misma Toñita que entre los exacadémicos hubo fuego tras su paso en el reality. Aunque Yahir nunca ha confirmado o negado la información que su excompañera ha divulgado, hoy se confirma lo que por años se ha especulado:

"No tuvimos una relación como tal pero sí tuvimos algo que ver durante mucho tiempo. Digamos que él era joven y yo también. Él buscaba más alegría y yo quería algo más serio y no se pudo. Pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo que yo viví con él lo disfruté y me gustó"

La declaración de la exacadémica dejó atónitos a los conductores de "De Primera Mano", quienes apoyaron su respuesta y además pidieron conocer más detalles del fogoso romance entre Toñita y Yahir. La cantante además expresó que ella no dice mentiras y que le guarda un gran cariño al originario de Hermosillo, Sonora con quien hoy en día mantiene una excelente amistad.