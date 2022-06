Lolita Cortés destroza canto de Itatí Cantoral a la Virgen de Guadalupe: "Señora usted no canta y nunca ha cantado"

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida artísticamente como Lolita Cortés, generó gran polémica en las redes este fin de semana luego que en se diera a conocer una entrevista en donde destrozó el canto de Itatí Cantoral durante su ya "histórica" presentación en la Basílica, con motivo de las tradicionales "Mañanitas a la Virgen" de Guadalupe.

Fue un usuario de TikTok quien compartió la grabación en la red social y la cual ya se ha viralizado, en ella se ve a Lola Cortés siendo entrevistada, y durante un momento le muestran el video de aquel episodio que se ha vuelto ya histórico debido a la interpretación que ofreció la famosa actriz de telenovela aquella noche del 12 de diciembre de 2016, misma que fue criticada con dureza.

En el clip de TikTok se observa a la crítica de música y cantante dirigir su mirada solo durante unos segundos al video, tiempo suficiente para que identificara de quién se trataba y acerca de qué presentación: ""Ok, se acabó. Señora", se le escucha decir al tiempo que se queda mirando fíjamente a la cámara, como si de la propia Itatí Cantoral se tratara, para enseguida dar su opinión.

Lolita Cortés destroza el canto de Itatí Cantoral y video se vuelve viral

Como si estuviera en un panel de jueces a punto de evaluar ante un participante, Lolita Cortés no dudó en ser precisa y clara a la hora de dar su opinión sobre el canto de Itatí Cantoral: "Señora, con todo respeto. Usted tampoco canta y nunca ha cantado. No me importa si ha hecho o no comedia musical. Señora, no lo vuelva a hacer", declaró en el clip.

Enseguida la actriz de comedia musical recibió un aplauso por parte de su entrevistador, quien continuó con el show. Aquel episodio se volvió tendencia nacional y desde entonces a Itatí Cantoral se le recuerda por su papel de "Soraya Montenegro", uno de los personajes de la exitosa telenovela mexicana "María la del Barrio", y por su presentación en las "Mañanitas a la Virgen".

Aquella noche, como cada 12 de diciembre, el concierto de las "Mañanitas a la Virgen" se transmitió en vivo a todo el país, y millones pudieron ver cómo la cantante desentonó y realizó algunos gestos "curiosos" en varias ocasiones, lo que generó risas por parte de los televidentes y burlas entre los internautas, quienes desde entonces inmortalizaron ese bochornoso momento con miles de memes, que cada año y en la misma fecha vuelven a aparecer.

Hubo usuarios quienes incluso comenzaron a especular el por qué cantó así, y alguna de las teorías hacía referencia a que quizá Itatí había acudido en estado de ebriedad a cantarle a la Virgen. Aquel mismo año, la actriz declaró en una entrevista que no le molestaban en absoluto las críticas y las especulaciones sobre su participación aquel día, pero sí reconoció que no fue su mejor presentación.

“Ponen lo de la borracha, algo así, la alcohólica cantándole a La Virgen y lo único que les quiero confesar, les voy a dar la exclusiva, es que yo estaba en trance, le hice un homenaje a Álex Lora”, declaró durante un encuentro que sostuvo con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (AICM). Para ver el video completo da click en este enlace.

