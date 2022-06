Así o más armado: Gustavo Adolfo Infante duda que el conflicto entre Lolita Cortés y Toñita sea real y les dice: "pónganse a trabajar"

Luego de que Toñita y Lolita Cortés protagonizaran una serie de dimes y diretes por las declaraciones que dio la jueza de 'La Academia', el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante no dudó en opinar al respecto.

Todo comenzó desde que Lolita Cortés hizo referencia a la experiencia en los "teatros de pueblo", lo cual no fue bien tomado por la exacadémica veracruzana, quien no tuvo reparo en señalar que grandes personalidades del mundo del espectáculo se han desempeñado en este tipo de presentaciones.

En este sentido, aseguró que Lolita Cortés no debería demeritar el peso que tienen este tipo de espectáculos ya que sirven para que los artistas se vayan dando a conocer. Sin embargo, la artista de teatro musical no tardó en responderle a la exalumna de 'La Academia', asegurándole que le hacía falta cultivarse:

"Por favor, primero le pido a Toña que se eduque, que se cultive y que vea de donde vengo, quiénes fueron mis padres, quién fue mi tío abuelo, donde tuve que cantar y dónde he tenido que actuar después de hacer Bella y Bestia. Señores, en esta carrera un días estás arriba y otro estás abajo. No vengo aquí a hablar porque no sé ni voy a minimizar", expuso algo molesta.