Toñita revela que la han confundido con chica trans: "Me han visto feo, es gente sin empatía"

Con el reciente estreno del reality "La Academia" 20 años han vuelto a surgir de nuevo nombres de personajes que participaron en algunas de las temporadas del popular programa y quienes se han quedado grabados en la memoria de millones de espectadores, una de ellas es Toñita, la talentosa cantante veracruzana.

Toñita es considerada además como uno de los personajes más inspiradores para la comunidad LGBT+ y así se lo reconoció la ciudadanía luego que la coronaran Reina en el desfile LGBT+ de Coacalco, Estado de México, demarcación que la invitó a participar para formar parte de esta importante fecha y de las celebraciones por el Mes del Orgullo.

Tras este evento, la cantante veracruzana fue entrevistada por la prensa y habló sobre su experiencia en el desfile y reveló que en varias ocasiones la han confundido en la calle con una chica trans y ha sufrido agresiones de "gente que no tiene empatía" con otras personas distintas a ellos, aseguró.

"Me han confundido con chica trans y me han visto feo": Toñita

La exintegrante de "La Academia" aseguró que tras este suceso cree necesario inculcarle a la gente que hay que amar, respetar y no meterse en la vida de los demás:

“Entonces, es inculcarle a la gente que el que tengas una preferencia distinta no quiere decir que los tengas que odiar, hay que amar y respetar, no meterse en la vida de los demás. (…) Nos dio mucho gusto que iban pasando carros, iban tocando el claxon el apoyo, y también que los niños vean que es algo normal, no es algo trillado, no es algo maléfico, no es algo de ‘Dios mío, perdóname’”, destacó la cantante.

Por eso Toñita reconoce la importancia de hacer valor los derechos de la comunidad LGBT+: “Acabo de ser reina (del desfile LGBT+ de Coacalco) este fin de semana. Es para levantar la conciencia, por ejemplo: en la marcha de Coacalco hubo personas imprudentes que del segundo piso nos aventaron agua. Aparte, Coacalco es uno de los lugares donde más muertes de chicas trans hay”, declaró la cantante.

Toñita dejó claro que apoyar a la comunidad LGBT+ tiene como objetivo “concientizar a la gente que cada quien es libre de amar y ser como quiera ser. Ese es uno de los puntos importantes, aparte de la lucha que se ha llevado durante años. Es recordarles a las personas que existimos, que necesitamos muchas cosas; ya se han logrado bastantes, como el matrimonio igualitario, pero todavía faltan: estamos hablando de apoyo a las personas con VIH, de seguros para parejas, de un montón de cosas que todavía no se logran”, aseguró.

La veracruzana reveló que también ha sufrido del acoso y violencia al ser confundida con una mujer trans: “Me han confundido con chica trans y me han visto feo. Me les quedo viendo y cuando ya les hablo ‘Es la Toñita’, entonces les cambia la cara, pero no se vale (...) A mí también me ha tocado que piensan que soy chica trans y me ven feo, y se siente bien feo”, dijo.

