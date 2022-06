La Academia: Toñita y Lolita Cortés se confrontan por "minimizar" al teatro del pueblo | VIDEO

Tal como se anunció desde hace varios meses, se estrenó el reality show La Academia el cual se encuentra de manteles largos, pues celebra su 20 aniversario y como era de esperarse, la producción ha estado echando la casa por la ventana. Sin embargo, la polémica no queda de largo y ya se dieron los primeros roces; en este caso fue entre la jueza Lolita Cortés y la exacadémica Toñita.

Todo comenzó cuando se realizó la primera eliminatoria de los aspirantes a convertirse en alumnos del exitoso programa. Entonces y para variar, el desempeño de los jóvenes no convenció para nada a los jueces, integrados por: Ana Bárbara, Lolita Cortés y Arturo López Gavito. En ese momento no estaba Horacio Villalobos.

En una de las críticas, Dolores Vanessa Cortés Jiménez, nombre real de la cantante y actriz, mencionó que el desempeño de algunos de ellos sólo estaban bien para un teatro de pueblo, donde el boleto de acceso daba el show gratis entre otras de las atracciones. La fuerza de sus palabras fue tan fuerte que resonó en los oídos de la veracruzana, quien dio su opinión al respecto.

¿Qué fue lo que dijo Toñita sobre la crítica de Lolita Cortés?

Tras ser interceptada por los micrófonos de diversos medios de comunicación, Toñita habló un poco sobre La Academia; mencionó que Yahir debe seguir puliéndose como conductor, pues no tiene la experiencia como otros de sus compañeros, pero que posee las bases para hacerlo muy bien.

No obstante, al referirse sobre las palabras de Lolita Cortés le recordó que en estos espacios han estado artistas que hoy en día son reconocidos y que ha servido como medio de sustento para ellos y sus familias:

"Señora Lolita déjeme decirle que del teatro del pueblo han estado grandes artistas, grandes personalidades y que de ahí muchos hemos comido y no se minimiza, porque va gente honesta, gente que si quiere va a verte y si no va a verte y está vacío. Créame que un teatro del pueblo tiene un peso. Se lo dice una señora que ha trabajado en muchos teatros del pueblo, palenques, privados y todos tienen su valor y respeto. Si mi amigo Yahir no supo responderle yo sí sé responderle: se respetan los teatros del pueblo. Gracias", dijo Toñita con total seriedad.

¿Cuál fue la respuesta de Lolita Cortés?

Apenas escuchó la pregunta de la reportera sobre lo que dijo Toñita, Lolita Cortés dijo que ella cantó en las ferias del pueblo y de igual manera les cuestionó si conocían su trayectoria artística; le pidió a la exacadémica de la primera generación que se educara antes para no decir estupideces:

"Por favor, primero le pido a Toña que se eduque, que se cultive y que vea de donde vengo, quiénes fueron sus padres, quién fue mi tío abuelo, donde tuve que cantar y dónde he tenido que actuar después de hacer Bella y Bestia. Señores, en esta carrera un días estás arriba y otro estás abajo. No vengo aquí a hablar porque no sé ni voy a minimizar. Por favor no sean estúpidos, esa es la palabra 'estupidez' cuando no hay cultura. Eso es lo que predomina", declaró algo molesta.

SIGUE LEYENDO:

Cazzu "batea" a Christian Nodal y le dice "mejor no" a romance con el cantante | VIDEO

Cynthia Klitbo: Filtran audios en los que Juan Vidal le habla fuerte a la actriz y le reclama que ronca | VIDEO

Tania Rincón: 3 aparatosas caídas que ha sufrido la conductora en pleno foro frente a todos | VIDEOS