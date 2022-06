Cynthia Klitbo: Filtran audios en los que Juan Vidal le habla fuerte a la actriz y le reclama que ronca | VIDEO

Tras la ruptura entre la actriz Cynthia Klitbo y Juan Vidal, todo mundo pensó que se llevó a cabo en los mejores términos; sin embargo, la realidad parece ser otra, pues se filtraron unos audios de una presunta conversación entre los histriones donde se rebasó la línea del respeto, algo que el youtuber Rey Grupero ya había advertido con antelación a los medios de comunicación.

En la grabación se puede escuchar a la actriz decir que no le gustan las relaciones "así desde hace mucho tiempo", refiriéndose a lo tóxico. De igual manera menciona un reclamo sobre su expareja Rey Grupero a quien al parecer llamó padrote; ella lo defendió al decir que fue todo un caballero y que jamás le pidió dinero.

Con voz tranquila, ella aseguró que ha trabajado su "ira", pero él (Juan Vidal) ha hecho que la exponga, pues debe de contestar porque ya no aguanta más por los constantes reclamos. Es así como Cynthia Klitbo parece haber enfrentado al dominicano, de quien también se filtró un audio.

El actor le dijo a su, ahora expareja, que roncaba como un tren y que a consecuencia él amanece cansado e irritable, una situación con la que tampoco puede seguir. "Tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien. Ponme como el ogro pero esa situación no se puede más y menos cuando lo que estás es ofendiéndome y maltratándome y atacándome y jodiendo. Yo quiero estar bien contigo, pero no bajo esta manera de comunicarnos", declaró.

¿Cuál fue la respuesta de Cynthia Klitbo?

De igual manera se escuchó en otro audio la respuesta de Cynthia Klitbo donde le dice a Juan Vidal que la manera en que le dice las cosas no fue la mejor, pues lo hizo de forma despectiva y grosera. En este sentido, ella le pidió que dejara de mandarle mensajes de ese tipo para evitar discusiones.

Por otro lado, le explicó que se encuentra "rotita", pues no había dejado de llorar y no puede decir las cosas de la manera en que se expresó. Incluso le explicó que tiene un defecto en la nariz que le provoca roncar y que no le podrá poner remedio hasta que no se vaya a operar.

Por ahora las cosas se mantienen en tensa clama hasta que se escuche la versión de Juan Vidal cuando salga del reality show "La Casa de los Famosos 2", donde ha mostrado una personalidad distinta y hasta se ha acercado de más con la vedette Niurka Marcos, con quien también ha discutido, pero no al mismo grado.

SIGUE LEYENDO:

Tras oleada de odio Cynthia Klitbo se retracta: "Nunca le falté al respeto a Sasha Sokol"

La casa de los famosos: Ex de Cynthia Klitbo se autocomplace en su primera mañana dentro del reality

Sofía Castro explota contra Cynthia Klitbo por hablar sobre vida íntima de La Gaviota; esto dijo