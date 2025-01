Don Omar en CDMX: ¿dónde, cuándo y qué precio tienen los boletos?

Don Omar regresa a la Ciudad de México como parte de su esperada gira “Back to Reggaeton”, una serie de conciertos que promete reavivar la pasión de sus seguidores con los grandes éxitos del reguetón clásico. Tras el anuncio de su visita, la noticia ha causado revuelo entre sus fanáticos, quienes han esperado años para disfrutar en vivo temas como “Danza Kuduro”, “Ella y Yo” y “Pobre Diabla”, entre muchos más. La gira incluirá varias ciudades de México, pero sin duda, su presentación en la capital destaca como una de las más esperadas.

El éxito de la preventa en la Ciudad de México dejó en claro el cariño y admiración de los fanáticos, agotando las entradas en cuestión de horas. Este recibimiento masivo llevó al cantante a anunciar una segunda fecha, consolidando así dos noches que prometen ser inolvidables en la Explanada del Estadio Azteca. Aquí te contamos todos los detalles que necesitas saber sobre este esperado concierto.

¿Cuándo y dónde se presentará Don Omar en CDMX?

Don Omar se presentará los días 21 y 22 de marzo de 2025 en la Explanada del Estadio Azteca. La doble fecha ofrece una oportunidad ideal para aquellos que no pudieron adquirir boletos en la primera venta o simplemente desean repetir la experiencia.

El escenario estará dispuesto para recibir a miles de seguidores que podrán disfrutar de un repertorio que abarca desde sus primeros éxitos hasta los temas que han marcado la evolución del reguetón como género musical. Y es que, los capitalinos prometen corear de principio a fin los éxitos que colocaron a Don Omar como “El Rey” del reggaetón.

Además de la Ciudad de México, la gira “Back to Reggaeton” incluirá paradas en varias ciudades del país, ofreciendo una oportunidad para que más fanáticos puedan disfrutar de su música en vivo. Las fechas confirmadas son:

Mérida: 14 de marzo

Villahermosa: 16 de marzo

Veracruz: 18 de marzo

Puebla: 20 de marzo

Querétaro: 24 de marzo

León: 26 de marzo

Guadalajara: 28 de marzo

Monterrey: 30 de marzo

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Don Omar en CDMX?

Los boletos para este evento están disponibles a través de Funticket, con una variedad de precios que se ajustan a diferentes presupuestos. Las localidades incluyen:

VIP: $4,051.44

Grada Oro: $3,172.80

Grada Plata: $2,294.16

Grada Bronce: $1,792.08

General A: $2,419.68

General B: $1,290.00

Cada entrada incluye cargos por servicio, y se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que se espera una alta demanda debido al éxito del artista. Cabe señalar que para la fecha del 21 de marzo aún hay boletos, sin emabrgo, para la del 22 ya están agotados.

Foto: funiticket

¿Quién es Don Omar?

Con más de dos décadas en la industria, Don Omar ha consolidado un legado que pocos pueden igualar. Su debut en 2003 con The Last Don lo catapultó a la fama internacional, mientras que álbumes como King of Kings y Meet the Orphans lo reafirmaron como una figura central del género. Canciones como “Dile”, “Angelito” y “Salió el Sol” son solo algunos de los temas que han dejado una huella imborrable en sus seguidores.

En cada una de sus presentaciones, Don Omar no solo canta, sino que conecta con su público a través de letras que narran historias de amor, lucha y pasión. Su capacidad para reinventarse lo ha mantenido vigente en una industria en constante cambio.

