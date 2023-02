Erik Rubín se pronuncia tras las declaraciones de Andrea Legarreta: "Ya creo que está muy claro"

La noticia más importante en la farándula mexicana está siendo la ruptura matrimonial de la presentadora de televisión Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín, pues este miércoles ambas figuras emitieron un comunicado para anunciar el fin de su relación amorosa. Al respecto ella ya ha dado su postura en el matutino "Hoy", mientras él fue abordado por algunos reporteros que lo captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México antes de viajar con sus compañeros del 90’s Pop Tour para cumplir con sus presentaciones en el interior de la república.

Ante las cámaras, micrófonos y cuestionamientos de los periodistas, el exintegrante de Timbiriche dijo rotundamente: “Mira, ya creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado y… ¿qué más te digo?, o sea, no hay nada más qué decir”.

Además confesó cómo fue que sus hijas Mía y Nina tomaron la noticia de la separación de sus famosos padres, Rubín explicó: “Muy bien, la verdad afortunadamente es algo que también hemos platicado con ellas desde hace ya tiempo, y entonces estamos tranquilos”.

Familia Rubín Legarreta.

Fue informado sobre las declaraciones de Andrea, quien confesó que lloró abrazada a él antes de enviar el mensaje que confirmaba su rompimiento, el artista de 52 años solo dijo: “Muchas gracias, pero ¿qué les digo chicos?, es un momento complicado, doloroso, les pido por fa respeto, porque ya que más puedo hablar de este asunto”.

Así ante los cuestionamientos el artista solicitó a los reporteros un poco de empatía:

“Pónganse en nuestros zapatos, estaría también bueno que se pongan en nuestros zapatos, sé que el trabajo de ustedes es informar, y sacar la nota, pero pónganse en nuestros zapatos y lo que menos quiero ahorita es hablar del tema y profundizar, entonces ojalá podamos tener este respeto”, dijo.

No obstante aprovechó la oportunidad para recalcar que tras el rompimiento matrimonial no hay nada turbio, tal cual lo manifestaron en su comunicado conjunto a través de redes sociales.

Comunicado del rompimiento

“Está muy claro ahí lo que está en el texto es lo que es, no hay nada detrás, no hay nada oscuro, afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva, y por favor les pido que se pongan en nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema porque es algo doloroso”, remató.

