Andrea Legarreta y Erik Rubín: estas son las fotos más románticas del matrimonio que llegó a su fin

La tarde de este miércoles 22 de febrero, Andrea Legarreta anunció de manera formal que se separó de Erik Rubín, ruptura que aparentemente se dio en buenos términos, lo cual permitirá que ambos sigan cosechando importantes recuerdos en la memoria de sus hijas, quienes, según la conductora de "Hoy", pueden estar seguras de que sus papás estarán para ellas ante cualquier situación.

Sin embargo, la pareja que este año cumpliría 23 años de casados ya no estará junta en plano romántico de momento, aunque Andrea Legarreta no descartó que en el futuro se vuelvan a reencontrar, lo cual sembró la semilla de la esperanza en los seguidores de la romántica historia de amor del cantante y la conductora.

"¡Esta es una de las decisiones más difíciles y dolorosas que hemos tomado! Ya pasaron unos meses que lo decidimos (separarnos) y estamos tranquilos y en aceptación. Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo", señaló Andrea Legarreta en su cuenta de Instagram.

Apenas el primero de abril del 2022, tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín decidieron publicar un carrete de fotografías en el que cada uno compartió algunos de los momentos más importantes que ambos han protagonizado, esto con el motivo de su aniversario número 22.

Así, mientras Andrea Legarreta publicó algunas imágenes del día de su boda, Erik Rubín decidió postear una fotografía en la que ambos están abrazados a la orilla del mar, momento que constituye uno de los tantos viajes que la familia Rubín Legarreta realizó en los últimos años.

"Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos… Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles… Me siento tan agradecida con Dios y la vida por “coincidir”… Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido", escribió en aquella ocasión la conductora estrella de "Hoy".