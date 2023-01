Andrea Legarreta y Erik Rubín planean reality show junto a sus hijas, Mia y Nina: "Vienen muchas cosas"

Los Rubín Legarreta son una de las familia más queridas y mediáticas de toda la farándula en México y prueba de ello es que durante sus últimas vacaciones en Japón una gran cantidad de personas estuvieron al pendiente durante todas sus aventuras en “La tierra del Sol naciente” y esto dio pie a que a su regreso se les cuestionara sobre la posibilidad de hacer un reality show al estilo de los Derbez o hasta como el de las Kardashian.

Ante tal pregunta, Erik Rubín confesó que la idea de hacer un reality show en familia es algo que han platicado en más de una ocasión, incluso, detalló que ya tienen varias ofertas sobre la mesa para iniciar las grabaciones, aunque todavía no se han decidido por alguna pues hay mucho qué pensar.

“Sí han llegado ofrecimientos, estaría interesante la verdad, pero estamos viendo de qué manera es viable a nuestra forma y como todo pues sí, es un proyecto que nos ha coqueteado”, señaló Erik Rubín, quien en esa misma entrevista destapó que se está cocinando una espectacular gira de despedida de “Timbiriche”, la cual, también incluirá un documental para cerrar con broche de oro esta exitosa etapa de su vida.

La familia Rubín Legarreta ya tiene múltiples ofrecimientos para hacer su propio reality show. Foto: IG: andrealegarreta

Por su parte, Andrea Legarreta respaldó las palabras de su esposo y aseguró que siempre es atractivo ver en la pantalla cómo es que se desarrollan las vidas de los famosos fuera de las cámaras, no obstante, aseguró que algunas de las condiciones que pondrían para que puedan tener su propio reality show es que ellos formen parte de la edición y de la producción y aunque no lo dijo explícitamente esto es para blindarse y tener control de lo que aparece a cuadro o no.

“Al final yo creo que lo que vive una familia de famosos es atractivo, pero creo que al final yo creo que sí tendrías que formar parte de la edición de la producción, pero hay que ver qué nos trae el tiempo, en familia vienen muchas cosas y vamos a ver qué sorpresas”, señaló la querida conductora de “Hoy”.

Los Rubín Legarreta solo tienen una condición para comenzar a hacer su propio reality show. Foto: IG: andrealegarreta

Para cerrar su comparecencia ante los medios, la pareja fue cuestionada sobre su secreto para mantenerse tan enamorados a casi 23 años de haber formado una de las familias más queridas, respetadas y mediáticas de toda la farándula.

“Yo creo que uno tiene que vivir el día a día, ¿no? Nuestra historia ha tenido muchos momentos y yo creo que la gente también, de alguna manera, nos ha seguido por mucho tiempo, nos ven como una pareja linda, como una familia, que además eso es el más grande regalo de este amor, pero al final sí tenemos nuestras altas y bajas, pero siempre habrá historias en las que el amor siempre está presente”, fueron las palabras de Andrea Legarreta, quien aunque no ofreció detalles, también dejó ver que la idea del reality show es del agrado de sus hijas Mía y Nina, quienes también ya han comenzado a destacar dentro del ambiente artístico y en redes sociales.

