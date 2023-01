Ninel Conde es tundida en redes por exhibir a perrito pintado como Pikachu

Ninel Conde, quien es mejor conocida dentro de ambiente artístico como “El Bombón Asesino” se encuentra nuevamente en el ojo del huracán pues en esta ocasión fue severamente criticada por haber exhibido en redes sociales a un perrito pintado como si se tratara de un “Pikachu”, por lo que la cantante y actriz fue señalada de maltrato animal y por ello en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ninel Conde publicó una serie de videos en los que presumió a un par de perros de raza pomerania, sin embargo, lo que llamó la atención es que uno de ellos tenía el pelaje teñido completamente de amarillo en la zona de las mejillas tenía dos puntos rojos que lo hacían parecerse al famoso personaje de “Pokémon” por lo que las imágenes enternecieron a más de uno, sin embargo, también desataron fuertes críticas para la cantante pues fue señalada de maltrato animal por lo que fue severamente tundida en redes sociales y hasta en distintos programas de espectáculos como en “Chisme no Like!”, donde los conductores se lanzaron con todo contra la también modelo de OnlyFans.

“Esto es imperdonable, yo sé que es un producto que tiene tinte para animales. Los tintes camuflan el olor del perro, lo que puede traerle problemas de comunicación otros los animales. Claro que le están rompiendo el instinto, los sentidos, les pueden generar alergias. El tinte que se está poniendo Ninel le está quemando las neuronas, por favor, ayúdenla”, fueron las palabras de Javier Ceriani, cuyo posicionamiento fue respaldado completamente por su compañera Elisa Beristain.

Las fuertes críticas de los conductores hacia Ninel Conde comienzan a partir del minuto 19:40.

Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, Ninel Conde se convirtió en blanco de todo tipo de críticas por parte de cientos de internautas y hasta de organizaciones en pro de los animales, incluso, en algunos casos se pidió denunciarla ante las autoridades correspondientes, no obstante, “El Bombón Asesino” decidió no hacerles caso a todas estas opiniones y hasta ahora, no ha realizado ninguna declaración respecto a esta nueva polémica en la que se encuentra involucrada.

Cabe mencionar que, en la cuenta oficial de “Princess Conde”, como se llama la mascota de la cantante, se publicó un video donde se puede escuchar que la cantante señala que junto a su mascota con “Zaza”, el perro pintado como Pikachu, debido a que muy pronto serán “novios” y hasta aseguró que entre ambos surgió el amor a “primera vista”, por lo que aparentemente este canino no es de su propiedad, sin embargo, esto no detuvo los ataques contra la también modelo de OnlyFans.

