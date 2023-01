La hija de Alex Lora conquista la red con atrevido look de vaquerita

Celia Lora volvió a encender las redes con sus postales luego de publicar una fotografía en donde se le ve lucir un atrevido look de vaquerita con el que derritió internet. En la imagen se observa a la famosa conductora y modelo posar con lencería transparente, una chaqueta de cuero, botas y sombrero, al más puro estilo regio.

De esta manera, la influencer cumplió otra más de las fantasías de sus fanáticos; el arriesgado outfit de vaquerita terminó por convertirse en la sensación de los internautas quienes quedaron rendidos ante su belleza, ya que además presumió su escultural silueta de infarto, en la que destacan sus curvas.

La actriz y conductora prendió las redes con sus postales. FOTO: Instagram

Celia Lora enciende la red como vaquerita

Aunque la postal publicada en Instagram no la acompañó con algún texto, para Celia Lora no fue necesario ya que volvió a arrasar las redes luego que sus seguidores reaccionaran con decenas de mensajes en los que halagaron su figura. El post ya supera los 37 mil "Me Gusta" y se volvió viral en internet.

Como vaquerita, Celia derritió a sus fans. FOTO: Instagram

"Chiquita hermosa"; "Espectacular"; "Hermosa, eres una diosa"; "Preciosa corazón"; "Eres única e inigualable"; "Reina de mi alma"; "Eres única e impresionante"; "Sexy y hermosa"; "Cada día que pasa eres más hermosa" y "Super hermosa y espectacular amor" fueron solo algunos de los mensajes que compartieron sus fanáticos.

Celia arrasa como conejita

La influencer también enamoró con traje de conejita. FOTO: Instagram

Hace solo unos días Celia Lora atrajo los reflectores de sus admiradores una vez que publicó una serie de postales en donde posó con un arriesgado outfit de conejita y con el cual enamoró a sus seguidores. La actriz y modelo decidió actualizar su perfil con una publicación en donde posa vestida como conejita y aprovechó para modelar sus curvas.

La hija de Álex Lora sigue siendo una de las celebridades que más arrasa en las redes, en donde se mantiene activa e interactuando constantemente con sus admiradores, principalmente en Instagram, red social en la que cuenta con más de 10.3 millones de seguidores.

La modelo es una de las consentidas de las redes. FOTO: Instagram

Mientras que en OnlyFans, otra de las plataformas en donde ha triunfado, suma más de 300 publicaciones y supera los 50 mil me gusta, por parte de sus suscriptores. Con lo que consolida su éxito que la ha llevado a ser considerada una de las estrellas de la plataforma de contenido exclusivo.

