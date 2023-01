VIDEO | Karely Ruiz eleva la temperatura con bikini al estilo de la Familia P. Luche

Al ser una estrella dentro de las redes sociales, es natural que Karely Ruiz siempre esté pensando en qué tipo de atuendos comprar para lucirlos frente a la cámara y consentir a sus seguidores. Sin embargo, uno de sus éxitos siempre serán sus bikinis, pues ella tiene dimensiones desbordantes en zonas estratégicas de su cuerpo y las prendas son de breve tela, lo que hace una verdadera combinación explosiva.

La influencer de 22 años hace este tipo de cosas para convertir a sus seguidores en perfectos suscriptores dentro de una de sus dos cuentas de OnlyFans, sitio donde es considerada una de las reinas. Aunque parte de su material ya fue filtrado por algún vivo, ella no deja de lado ésta actividad que tantas satisfacciones le ha dejado, pues logró sacar de trabajar a sus padres, darle una mejor atención médica a su hermana y claro, darse varios gustitos como su Corvette de año color Barbie.

En este caso, Karely Ruiz compartió un video, dentro de una de sus cuentas alternas de Instagram, donde aparece bailando a ritmo de "PPP" de Kevin Roldán. Lo que llamó la atención no fue la manera en que menea las caderas, algo que hace muy bien, sino el bikini que se puso: al estilo de la Familia P. Luche. En este caso la parte superior está hecho de este suave material, mientras que en la parte de abajo destaca una minifalda hecha de tiras que parecen ser trencitas, ambos de color rosa.

Karely Ruiz reacciona a su video de OnlyFans filtrado a las redes

Como ya se mencionó con antelación, Karely Ruiz sube este tipo de contenidos para hacerse de suscriptores en OnlyFans y poder ver sus arcas crecer como la espuma. Como es lógico, los contenidos que sube en dicha plataforma están más subidos de tono, pero son exclusivos para aquellos que cubren la cuota que exige; sin embargo, no faltó quien decidiera compartirlo. Ella reaccionó de inmediato apenas se enteró.

Karely Ruiz es considerada como una de las reinas de OnlyFans (Foto: IG @karelyruiz)

En el material se puede observar a la originaria de Monterrey, Nuevo León, desnuda y acompañada por una modelo. Apenas pudo pronunciarse al respecto, no lo negó y condenó el hecho. No obstante aceptó que es material que ella hizo, pero que no le afecta que lo hayan filtrado ya que, por el contrario, le está dando mayor popularidad mismo que se ve reflejado en sus ingresos mensuales.

Karely Ruiz es originaria de Monterrey, Nuevo León (Foto: IG @karelyruiz)

