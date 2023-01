Karely Ruiz reacciona a video filtrado de su OnlyFans: “No se me hace justo”

Tal como le pasó al “Babo” de Cartel de Santa, Karely Ruiz también sufrió la filtración de un candente video que fue publicado en su perfil de OnlyFans y tras todo el revuelo que se originó en redes sociales, la bella influencer regiomontana rompió el silencio y habló sobre esta desafortunada situación por la que atraviesa.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que el video de Karely Ruiz comenzó a circular en redes sociales desde la tarde del martes 17 de enero y en dicha grabación la modelo de OnlyFans aparece completamente desnuda junto a otra mujer en una situación más que comprometedora, por lo que tras todo el revuelo que se armó, la excolaboadora de “Es Show” confirmó que sí era ella la protagonista del video y más tarde realizó un live a través de Facebook para hablar del tema.

Karely Ruiz lamentó que se haya filtrado su video pues considera que los más afectados son sus suscriptores de OF. Foto: IG: karelyruiz

Durante su transmisión, Karely Ruiz confirmó que el video filtrado correspondía a una publicación de su perfil de OnlyFans y señaló que fue alguno de sus suscriptores el responsable de haber difundido la grabación en cuestión, lo cual, considera es algo injusto debido a que es contenido exclusivo.

“Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pend… lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”.

En otro momento de su transmisión, Karely Ruiz reiteró que no le afecta la filtración de este video y hasta confesó que la ha ayudado a aumentar su popularidad, lo cual, se ve reflejado en sus ingresos, por lo que aparentemente no tiene contemplado ejercer ninguna acción legal ante la difusión de sus videos.

Karely Ruiz confesó que ya se volvió muy liberal. Foto: IG: karelyruiz

“Traen un revuelo con esos videos, ya me los mandaron y miren chicos a mí no me espanta porque yo los grabé, soy yo, estoy consciente que este tipo de videos iban a salir, la verdad me sorprendió porque salió lo de “El Babo” y luego sacan algo mío, pero pues me ayudó, no sé, me está ayudando, digo, no es la primera vez que me queman, así que no hay pedo, hay peda”, sentenció.

Para finalizar, Karely Ruiz habló sobre la filtración del video de “Babo” del Cartel de Santa y se dijo sorprendida pues confesó que nunca había tenido la oportunidad de ver un miembro tan grande como el del rapero, no obstante, señaló que todo lo que hubo alrededor de ese escándalo le pareció “muy turbio”.

“La verdad me sorprendió porque nunca había visto un miembro tan grande como el de mi amigo “El Babo” y dije ‘no, no, no, esa madre me mata, wey”, muy turbio todo, la verdad”, señaló entre risas Karely Ruiz, quien prometió que con el dinero recaudado por su trasmisión comprará cobijas, chamarras, guantes y todo tipo de prendas para el frio, las cuales, donará a personas de escasos recursos.

