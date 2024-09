Joanna Vega Biestro estalla contra Adrián Marcelo por su conducta: “Dejen de justificar frases que no podemos normalizar”

El reality show “La Casa de los Famosos México” sigue generando polémica y el pasado domingo 1 de septiembre de 2024 se vivió un momento tenso en el programa porque el youtuber Adrián Marcelo lanzó un mensaje en contra de la seguridad de las mujeres. La presentadora de televisión Joanna Vega Biestro reaccionó a esto y emitió un fuerte mensaje contra el regiomontano.

La titular del programa “Sale el sol” aprovechó el espacio televisivo para abordar una de las nuevas controversias del participante de la casa más famosa de México: en plena transmisión a nivel nacional para dar a conocer quién abandonaría el reality show, el generador de contenido expresó “una mujer menos para maltratar”.

Adrián Marcelo desató la polémica por un comentario que hizo en contra de las mujeres. Foto: Instagram Adrián Marcelo.

Joanna Vega Biestro desaprueba los comentarios de Adrián Marcelo

Esta frase generó un fuerte debate en redes sociales que se mantiene hasta el momento porque algunas personas están en contra de Adrián Marcelo, quien incluso es tachado de “misógino”, mientras que otras personas lo defienden, indicando que se trata de “humor negro”.

Sin embargo, Joanna Vega Biestro expuso que este tipo de comentarios están fuera de lugar porque México es un país donde “desaparecen y matan mujeres”. Así que desde el sillón de “Sale el sol”, la presentadora externó “ muchos dicen ‘es humor negro’, ¡pero no señores! Ya seamos claros, no podemos tener en televisión nacional ese tipo de frase”.

La conductora destacó que no se trata sólo de defender a las mujeres que participan en “La Casa de los Famosos México” en contra de quienes Adrián Marcelo ha hecho comentarios negativos, así que pidió “dejen de estar justificando frases que no podemos estar normalizando. Sí da coraje ver eso porque ya es normalizarlo y no está bien (...). No puede ser que esto siga pasando”.

Joanna Vega Biestro, entre apoyo y críticas en redes sociales

La postura de Joanna Vega Biestro en contra de Adrián Marcelo es apoyada en redes sociales, pero también recibe críticas porque usuarios han recordado el conflicto que tuvo en el pasado con Arath de la Torre. Ante esto, la presentadora ha expuesto que es cierto que tuvo un altercado con Arath de la Torre, pero que ahora reconoce el trabajo que ha hecho para tener inteligencia emocional.

“Relájate un montón, señora comunicadora. Entonces, quita todas las telenovelas de todos los años que hablan de esos y muchos otros temas. Es un programa, no es vida real”, comentó el usuario de X @PepeZampayo, mientras que la usuaria de X @MileValencia expuso “no sólo nacional, también internacional porque en muchos países contratamos Vix (...). Una de las razones para ver ‘La Casa de los Famosos México’ era ver a Arath de la Torre y Briggitte Bozzo, pero viendo tanta violencia lo mejor es retirarse”.