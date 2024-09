Adrián Marcelo ya había advertido de su agresiva estrategia en La Casa de los Famosos México, desde hace 1 año | VIDEO

Adrián Marcelo tenía clara la fórmula con la que iba a jugar dentro de la casa IG: Adrianmarcelo10

Adrián Marcelo es el habitante más polémico que hay dentro de La Casa de los Famosos México. Forma agresiva de jugar y su humor negro combinado con ácido están haciendo estragos entre los otros concursantes del reality. Lo que pocos saben es que el youtuber está realizando una fórmula que vio Big Brother Argentina, donde asegura que un participante fue polémico y armó peleas dentro de la casa y terminó ganando el reality show.

El regio tenía claro desde antes de saber que iba a entrar a La Casa de los Famosos México que si llegaba a entrar a alguna edición iba a seguir los pasos de ese argentino. Más allá de querer ganar, sabía que su forma de ser lo llevarían a generar la mayor cantidad de polémicas dentro de la casa y llevar al límite a algunos participantes, como lo está haciendo con Arath de la Torre y Gala Montes.

El líder del cuarto Tierra expresó durante la visita de Slobotzky a su podcast que en caso de entrar a La Casa de los Famosos México tenía clara la estrategia que iba a seguir para ganar el reality show. El regio tenía claro que la mejor manera de jugar ese programa es llevando al límite a sus rivales dentro de la casa, tal y como lo hizo un argentino en Big Brother. Mentiras y jugar sucio serían la tónica de su juego, explicó hace un año.

"Si hay un güey adentro que lo sepa jugar te va a llevar al límite. Si a mí me metieran, ¿sabes que haría yo? El día uno en la cocina... 'no me pareció lo que está diciendo de ti este cab%&'. aunque sea mentira. Así lo ganó un argentino, se puso a hacer esto en un Big Brother en Argentina", comenzó a explicar su estrategia.